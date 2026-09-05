FSM Köprüsü'nden omurilik felçlilerine farkındalık

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, Dünya Omurilik Felçlileri Günü'nde hastalığa dikkati çekmek amacıyla turuncu ve mavi ışıklarla aydınlatıldı.

Önemli gün ve haftalara dikkati çekmek amacıyla yürütülen farkındalık çalışması kapsamında köprü, 5 Eylül Dünya Omurilik Felçlileri Günü'nün simge renkleri olan turuncu ve maviye büründü.

Aydınlatılan köprü, Sarıyer'den görüntülendi.

Kaynak: AA