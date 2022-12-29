FSM'de zincirleme kaza! O anın görüntüsünü izleyenlerin yürekleri ağızlarına geldi

Salı günü saat 00.00 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzeri Edirne istikametinde meydana gelen kazada lastiği patlayan 34 CBG 289 plakalı otomobilin sürücüsü köprü üzerinde durdu. Bu sırada arkadan gelen otomobillerden biri duran otomobile, diğeri de başka bir otomobile çarptı.

İLK MÜDAHALE OLAY YERİNDE YAPILDI

Otomobillerden biri köprü üzerinde yan yatarken, diğeri de korkulukları aşarak köprü balkonuna düştü. Balkona düşen otomobilde ise yangın çıktı. Alev alan otomobili çevredekiler ve polis ekipleri yangın tüpüyle müdahale ederek söndürdü. Kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinden geçen 2 sağlık görevlisi yaptı.

EKİPLER ÖNLEM ALDI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve polis ekipleri köprüde başka kazaların yaşanmaması için önlem aldı. Kazada yaralanan M. A., O. K. ve G. Ç. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle FSM Köprüsü Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçiş bir süre durdu. Emniyetin sağlanmasının ardından trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

KAZA ANI KAMERADA

Kazanın güvenlik kamerası ortaya çıktı. Görüntülerde köprü üzerinde duran otomobile arkadan gelen araçların çarparak savrulduğu görülüyor. Çarpışmanın ardından savrulan otomobil ise bariyeri aşarak alev alıyor.