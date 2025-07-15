Fatih Şehzadebaşı Camisi'nde 15 Temmuz şehitleri için dua edildi

Fatih Şehzadebaşı Camisi'nde, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olanlar için dua edildi.

Akşam namazının ardından düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

15 Temmuz gecesi İstanbul'da şehit olan Prof. Dr. İlhan Varank, 2023 yılında vefat eden babası Ali Haydar Varank ve tüm darbe girişiminde hayatını kaybedenler için dua edildi.

Programa, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile çok sayıda kişi katıldı.

Programın ardından Şehzadebaşı Camisi'nin haziresinde bulunan İlhan Varank'ın kabri ziyaret edildi.