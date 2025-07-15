Fatih Şehzadebaşı Camisi'nde 15 Temmuz şehitleri için dua edildi

Fatih Şehzadebaşı Camisi'nde 15 Temmuz şehitleri için dua edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fatih Şehzadebaşı Camisi'nde, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olanlar için dua edildi.

Fatih Şehzadebaşı Camisi'nde, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olanlar için dua edildi.

Akşam namazının ardından düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

15 Temmuz gecesi İstanbul'da şehit olan Prof. Dr. İlhan Varank, 2023 yılında vefat eden babası Ali Haydar Varank ve tüm darbe girişiminde hayatını kaybedenler için dua edildi.

Programa, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile çok sayıda kişi katıldı.

Programın ardından Şehzadebaşı Camisi'nin haziresinde bulunan İlhan Varank'ın kabri ziyaret edildi.

Kaynak: AA / Yasin Cingöz - Güncel
Asgari ücrete ara zam sorusuna Bakan Şimşek'ten yanıt: Artış yapabiliriz ama...

Asgari ücrete ara zam sorusuna yanıt: Yapabiliriz ama...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.