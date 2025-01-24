Fatih Erdoğan Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Oldu

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanan Fatih Erdoğan, görevine başladı.

Müdürlük makamında gerçekleştirilen devir teslim töreninde Necati Yener, Sivas'a hizmet etmekten duyduğu mutluluğu dile getirerek, Fatih Erdoğan'a yeni görevinde başarılar diledi.

Fatih Erdoğan ise Yener'e bugüne kadarki hizmetleri dolayısıyla teşekkür ederek, "Teslim aldığımız bayrağı daha yukarı taşımanın gayreti içerisinde olacağız." dedi.

Erdoğan, daha sonra Yener'i uğurladı. Uğurlama törenine okul müdürleri de katıldı.