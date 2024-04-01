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Fatih Erbakan: Yeniden Refah Partisi belediyelerde hizmete başlayacak

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "'Refah yerelden başlar' sloganımızla inşallah belediyelerde milletimizi hizmetle buluşturacağız ve milletimize kendimizi bir kez daha göstererek 2028 seçimlerinde hep birlikte iktidara yürüyeceğiz." dedi.

Erbakan, parti genel merkezinde Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin açıklamalarda bulundu.

Seçim sürecinde özverili çalışmaları nedeniyle parti görevlilerine teşekkür eden Erbakan, "Şimdiye kadar açıklanan verilere göre partisinin 31 Mart seçimlerinin tartışmasız galibi ve yıldızı konumunda olduğunu" söyledi.

"Yerel seçimlerde Şanlıurfa ve Yozgat'a ilaveten 43 ilçe ve 24 belde belediyesini kazanmış bulunuyoruz." diyen Erbakan, "Verilerin Türkiye'nin tercihini Milli Görüş'ten yana kullandığına işaret ettiğini" kaydetti.

Erbakan, "Bu sonuçlar Milli Görüş'ün yeniden şahlanışıdır ve Yeniden Refah Partisinin iktidar yürüyüşünün ayak sesleridir." ifadelerini kullanarak, 14 Mayıs seçimlerine göre belediye başkanlığı seçimlerinde yüzde 100'ün, belediye meclis üyeliğinde yüzde 150'nin üstünde oy artışına ulaştıklarını belirtti.

Hak edenin hakkını aldığı, liyakatin üstün tutulduğu, adaletin ve zenginliğin herkese ait olduğu bir ülke için çalışmaya devam edeceklerini dile getiren Erbakan, "Yeniden Refahlı belediyelerde ibadet şuuruyla hizmet eden belediye başkanlarımızı göreceksiniz. 'Refah yerelden başlar' sloganımızla inşallah belediyelerde milletimizi hizmetle buluşturacağız ve milletimize kendimizi bir kez daha göstererek 2028 seçimlerinde hep birlikte iktidara yürüyeceğiz." diye konuştu.

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: AA / Güncel

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