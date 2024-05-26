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Fatih Erbakan: Türkiye'nin öncülüğünde İslam Birliği'ni kurarak mazlumların kurtuluşuna vesile olacağız

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İstanbul'un Fethi programında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin öncülüğünde İslam Birliği'ni kurarak Gazze, Doğu Türkistan, Keşmir gibi mazlumların kurtuluşuna vesile olacaklarını söyledi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, " Türkiye'nin öncülüğünde İslam Birliği'ni ve adil bir dünyayı kurarak başta Gazze, Doğu Türkistan, Keşmir olmak üzere tüm dünyadaki mazlumların kurtuluşuna vesile olacağımızı buradan bütün dünyaya bir kez daha haykırıyoruz." dedi.

Milli Gençlik Derneğince Sakarya Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen " İstanbul'un Fethi" programına katılan Erbakan, fethin yıl dönümünü kutladı.

Ayasofya'nın bu tarihi fethin çağlar aşan sembolü olduğuna değinen Erbakan, "Ayasofya, merhum Erbakan hocamızın yıllar boyunca ifade ettiği gibi Hakk'ın batıla galebe çalmasının, Hakk'ın batıla üstün gelmesinin en önemli sembollerindendir. Ayasofya'nın Sultan Fatih tarafından kiliseden camiye dönüştürülerek ibadete açılması, fethin insanlık tarihine vurulmuş mührüdür." diye konuştu.

Erbakan, Ayasofya Camisi'nin, İstanbul'un İslam toprağı olduğunun ve öyle kalacağının en önemli sembolü ve göstergesi olduğunu, bunun doğrudan doğruya Fatih Sultan Mehmet Han tarafından vakıf senediyle teminat altına alındığına işaret etti.

Milli Görüşçüler olarak, Ayasofya Camisi'nde kılınacak bir cuma namazının arkasından İslam Birliği'nin kurulduğunu ilan etme hedeflerini yinelediklerini vurgulayan Erbakan, "Türkiye'nin öncülüğünde İslam Birliği'ni ve adil bir dünyayı kurarak başta Gazze, Doğu Türkistan, Keşmir olmak üzere tüm dünyadaki mazlumların kurtuluşuna vesile olacağımızı buradan bütün dünyaya bir kez daha haykırıyoruz." diye konuştu.

Mekke'nin, Kudüs'ün, İstanbul'un fethi gibi yeni dönemde yeni fetihleri gerçekleştireceklerini ilan ettiklerini anlatan Erbakan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Dış politikada fetihler gerçekleştireceğiz; tekebbür, çifte standart, savaşlar, işgaller olmayacak, kaba kuvvet değil, hak ve haklılık üstün tutulacak. Ekonomide fetihler gerçekleştireceğiz; sömürü, faiz, haksız kazançlar olmayacak, nimet, külfet dengesi dengelenmiş olacak, haksız vergiler olmayacak. Siyonizm'in en önemli sömürü aracı olan Amerikan doları ortadan kaldırılacak ve İslam dinarına geçilecek inşallah. Paylaşımda adalet temsil edilecek. Cenaballah'ın 8 milyar insan için bahşettiği nimetler, 8 milyar insan arasında adaletli şekilde paylaşılacak. Hukuk alanında fetihler gerçekleştireceğiz; çifte standart değil, adalet hakim olacak, kul haklarına riayet edilecek. Güçlüler haklı sayılmayacak, haklılar güçlü olacak inşallah. Bütün bunlarla zihinlerde fetihler gerçekleştireceğiz. Namaz kılan, Siyonizm kölesi olmayı reddeden nesilleri yetiştireceğiz inşallah."

Milli Gençlik Derneği Genel Başkanı Ahmet Özvatan da katılımcıları selamlayarak İstanbul'un fethinin yıl dönümünü kutladı.

"Fetih" ve "Gazze" sinevizyonlarının gösterildiği etkinlikte, sanatçı Ammar Acarlıoğlu ezgilerini seslendirdi.

Kaynak: AA / Güncel

Doğu Türkistan Fatih Erbakan İstanbul Türkiye Gazze Refah Politika Güncel Haberler

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