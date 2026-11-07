Fatih Erbakan, Irak Kürdistan İslami Birlik Partisi Genel Başkanı'nı ağırladı

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(ANKARA)- Fatih Erbakan, Irak Kürdistan İslami Birlik Partisi Genel Başkanı Salahaddin Muhammed Bahauddin ve beraberindeki heyetin kendisini ziyaret ettiğini bildirdi.

Fatih Erbakan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Irak Kürdistan İslami Birlik Partisi Genel Başkanı Salahaddin Muhammed Bahauddin, Türkiye Temsilcisi Lokman Baskadery ve Türkiye Temsilci Yardımcısı Rebin Nasraddin'in kendisini ziyaret ettiğini duyurdu.

Erbakan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Irak Kürdistan İslami Birlik Partisi Genel Başkanı Salahaddin Muhammed Bahauddin, Türkiye Temsilcisi Dr. Lokman Baskadery ve Türkiye Temsilci Yardımcısı Rebin Nasraddin ziyaretimizde bulundular. Nazik ziyaretleri dolayısıyla kendilerine teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA