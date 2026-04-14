Fatih Erbakan'dan Şanlıurfa'daki Okulda Silahlı Saldırıya İlişkin Açıklama: "Okullarımızda Güvenlik Tedbirleri Derhal Yeniden Gözden Geçirilmeli"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir lisedeki silahlı saldırıyı kınadı ve okullarda güvenlik tedbirlerinin gözden geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir lisedeki silahlı saldırıya ilişkin açıklamasında bulundu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir lisedeki silahlı saldırıya ilişkin, sosyal medya hesabından şu açıklamada bulundu:

"Şanlıurfa Siverek'te bir okulumuzda, eski bir öğrenci tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırı hepimizi derinden sarsmıştır. Masum öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi ve okul çalışanlarımızı hedef alan bu menfur saldırıyı en güçlü şekilde lanetliyorum. Yaralanan evlatlarımıza, öğretmenlerimize ve okul personelimize acil şifalar diliyor; ailelerine ve eğitim camiamıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

Okullarımızda güvenlik tedbirleri derhal yeniden gözden geçirilmeli; gerekli tüm önlemler artırılarak evlatlarımızın can güvenliği eksiksiz şekilde sağlanmalıdır. Hiç kimse çocuklarımızın hayatını tehdit edemez. Bu tür olayların bir daha yaşanmaması için sorumluların en ağır şekilde hesap vermesi, kalıcı tedbirlerin ise gecikmeden hayata geçirilmesi şarttır."

Kaynak: ANKA
