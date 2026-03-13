Haberler

İlber Ortaylı Hayatını Kaybetti... Fatih Erbakan: "Ailesine, Sevenlerine ve İlim Camiasına Sabır ve Başsağlığı Diliyorum"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı ve merhuma rahmet diledi.

(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın hayatını kaybetmesi nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın hayatını kaybetmesi nedeniyle sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, şunları kaydetti:

"Türk tarihçiliğinin kıymetli isimlerinden Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. İlmi birikimi ve eserleriyle nesillere ışık tutan merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve ilim camiasına sabır ve başsağlığı diliyorum."

Kaynak: ANKA
