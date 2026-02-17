Fatih Erbakan'dan Galatasaray'a Tebrik
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Galatasaray'ın Juventus'u 5-2 mağlup etmesi sonrası tebrik mesajı yayımladı ve bu tarihi galibiyetin futbol için hayırlı olmasını diledi.
Erbakan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın Juventus karşısında aldığı 5-2'lik net ve tarihi galibiyeti tebrik ediyorum. Bu önemli başarının futbolumuz adına hayırlı olmasını temenni ediyor, temsilcimize Avrupa yolunda başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.
Kaynak: ANKA