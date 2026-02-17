Fatih Erbakan'dan Galatasaray'a Tebrik

(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Galatasaray'ın Juventus karşısında aldığı 5-2'lik galibiyet sonrası tebrik mesajı yayımladı.

Erbakan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın Juventus karşısında aldığı 5-2'lik net ve tarihi galibiyeti tebrik ediyorum. Bu önemli başarının futbolumuz adına hayırlı olmasını temenni ediyor, temsilcimize Avrupa yolunda başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA