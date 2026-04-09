Fatih Erbakan:  Türkiye, D-8'i İsrail'e Karşı Harekete Geçirmek İçin Öncülük Etmelidir

(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, ateşkes anlaşmasının ilk saatlerinde İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürdüğünü belirterek, D-8'in harekete geçmesi çağrısında bulundu.

Erbakan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "'İsrail laftan anlamaz, İsrail güçten anlar' derken kastettiğimiz buydu işte! Ateşkes anlaşmasının daha ilk saatlerinde İsrail Lübnan'ı cehenneme çeviriyor. Arz-ı Mev'ud safsatasından beslenen Siyonist terörü durduracak güç; D-8'dir. Türkiye, daha fazla zaman kaybetmeden D-8'i harekete geçirmek için öncülük etmelidir." ifadesini kullandı.

