Haberler

Fatih Erbakan:  Türkiye, D-8'i İsrail'e Karşı Harekete Geçirmek İçin Öncülük Etmelidir

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, ateşkes anlaşmasının ilk saatlerinde İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürdüğünü belirterek, D-8'in harekete geçmesi için Türkiye'yi öncülük etmeye çağırdı.

Erbakan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "'İsrail laftan anlamaz, İsrail güçten anlar' derken kastettiğimiz buydu işte! Ateşkes anlaşmasının daha ilk saatlerinde İsrail Lübnan'ı cehenneme çeviriyor. Arz-ı Mev'ud safsatasından beslenen Siyonist terörü durduracak güç; D-8'dir. Türkiye, daha fazla zaman kaybetmeden D-8'i harekete geçirmek için öncülük etmelidir." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

