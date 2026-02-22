Haberler

Fatih Erbakan'dan ABD'nin İsrail Büyükelçisi'ne Tepki: "Türkiye Olarak 'Bu Toprakları İşgal Ettirmeyiz' Demeyecek Miyiz"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee'nin Ortadoğu'nun İsrail'in hakkı olduğuna dair sözlerine sert bir şekilde cevap verdi ve Türkiye'nin bu konudaki sessizliğini eleştirdi.

(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee'nin "Nil'den Fırat'a tüm Ortadoğu İsrail'in hakkıdır" sözlerine tepki gösterdi. Erbakan, "Türkiye olarak bu haddi aşan açıklama karşısında 'Bir dakika (one minute), ne saçmalıyorsunuz siz, bu toprakları İsrail'e işgal ettirmeyiz' demeyecek miyiz" ifadesini kullandı.

Fatih Erbakan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee'nin "Tevrat'a göre Nil'den Fırat'a tüm Orta Doğu İsrail'in hakkıdır" şeklindeki sözlerine ilişkin şunları kaydetti:

"ABD'nin İsrail Büyükelçisi Hıristiyan Siyonist Mike Huckabee, 'Tevrat'a göre Nil'den Fırat'a tüm Ortadoğu İsrail'in hakkıdır' demiş. Buna karşı Suudi Arabistan'dan Mısır'a, cılız da olsa tepkiler var. Türk Dışişleri'nin sayfasında ise bir açıklama ya da tepki bulunmuyor. Türkiye olarak bu haddi aşan açıklama karşısında; 'Bir dakika (one minute), ne saçmalıyorsunuz siz, bu toprakları İsrail'e işgal ettirmeyiz' demeyecek miyiz?"

Kaynak: ANKA
Meksika'da kartel lideri öldürülünce çatışmalar çıktı! ABD'li turistler havalimanında rehin alındı

Kartel lideri öldürülünce ülke karıştı! Şiddetli çatışmalar yaşanıyor
Kritik bir galibiyet daha! Beşiktaş, Göztepe'ye gol oldu yağdı

Beşiktaş Göztepe'yi sahadan sildi
Bağcılar'da bıçaklanan gencin ailesini tehdit eden 3 kişi tutuklandı

Evlatları ölümden döndü, bir de musallat oldular! İşte malum son
Fiyatı uçan altını tahtından etti! Talep patladı, resmen yok satıyor

Yakında altını tahtından edecek! Talep patladı, resmen yok satıyor
Bursaspor adım adım 1. Lig'e geliyor

Bursaspor 1. Lig'e geliyor
Filozof Atakan uzun bir aradan sonra yeni imajıyla görüntülendi

Filozof Atakan yıllar sonra yeni imajıyla görüntülendi
Beşiktaş'ı deviren Fenerbahçe Beko, Türkiye Kupası'nda şampiyon

Türkiye Kupası'nda şampiyon belli oldu