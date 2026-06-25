Erbakan: 12. Yargı Paketi toplumun beklentilerini karşılamadı

(TBMM) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 12. Yargı Paketi'nin toplumun beklentilerini karşılamadığını savunarak, infaz rejimi, süresiz nafaka, KHK mağdurları ve aile hukukuna ilişkin düzenlemelerin pakette yer almamasını eleştirdi. Erbakan, "Çok sayıda çözümün maalesef yargı paketinde olmadığını, 'Dağ fare doğurmuştur' diyerek ifade edebiliriz. Hayaller maalesef suya düşmüştür" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, kamuoyunda "12. Yargı Paketi" olarak bilinen ve Adalet Komisyonu'na kabul edilen "Yargının Etkin ve Verimli İşlemesine Yönelik Kanun Teklifi"ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Teklifin toplumun beklentilerini karşılamaktan uzak olduğunu savunan Erbakan, paketin başlangıçta yaklaşık 60 maddeden oluşacağının ifade edildiğini ancak son halinde kapsamının önemli ölçüde daraldığını, kamuoyunun beklenti içinde olduğu birçok düzenlemenin tekliften çıkarıldığını söyledi. Vatandaşların adalet sistemine ilişkin köklü çözümler beklediğini ifade eden Erbakan, iktidarın ise teknik ve usule ilişkin düzenlemelerle yetindiğini öne sürdü.

Erbakan, teklifte mahkemelerin iş yükünü azaltmaya ve yargılamaları hızlandırmaya yönelik düzenlemelerin yer aldığını ancak bunların Türkiye'nin adalet sistemindeki temel sorunlarını çözmekten uzak olduğunu savundu. Mahkemelerdeki dosya yükünün azaltılmasının önemli olduğunu belirten Erbakan, ülkenin asıl sorununun davaların uzun sürmesinden ziyade adalet duygusunun zedelenmesi ve vatandaşların hukuka ve yargıya olan güveninin sarsılması olduğunu öne sürdü. İktidara ve muhalefete farklı hukuk uygulandığı yönündeki eleştirilerini dile getiren Erbakan, bugüne kadar 11 ayrı yargı paketi çıkarılmasına rağmen adalet sistemindeki sorunların devam ettiğini, davaların hala yıllarca sürdüğünü ve vatandaşların adaletin gecikmesinden şikayet etmeyi sürdürdüğünü söyledi. Sorunun çıkarılan paketlerin sayısında değil, içeriklerinde olduğunu belirten Erbakan, ihtiyaçlara cevap verecek kapsamlı düzenlemeler yapılmadığı sürece yeni yargı paketlerinin sorunları çözmesinin mümkün olmadığını ifade etti.

Erbakan, "Şimdiye kadar 11 ayrı yargı paketi çıkartıldı. Peki öyleyse adalet sistemindeki sorunlar halen daha neden artarak devam ediyor? Neden davalar hala yıllarca sürüyor. Vatandaş neden adaletin geciktiğinden şikayet ediyor. Demek ki mesele çıkarttığınız paket sayısı değil paketin içeriğinde ne olduğu meselesi. İçeriği ihtiyaca cevap verecek şekilde kapsamlı bir paket olmazsa, 10 tane de, 11 tane de, 12 tane de çıkarsanız sorunlara çözüm bulabilmeniz mümkün olmamaktadır" diye konuştu.

"SÜRESİZ NAFAKA VE KHK MAĞDURLARI PAKETTE YOK"

Önceden duyurulan pek çok maddenin son aşamada paketten çıkarıldığını söyleyen Erbakan, şunları kaydetti:

"Örneğin, infaz rejimindeki adaletsizliklerin giderilmesine yönelik düzenlemeler artık metinde yer almıyor. Cinsiyet değiştirme ameliyatlarına yaş sınırı getirilmesine ilişkin düzenlemeler yok. Bu pakette beklenen cinsiyet değiştirme talep yaşının 18'den 25'e çıkarılması ve çocuk sahibi olan bireylerin cinsiyet değiştirmelerinin kabul edilmemesiydi. Ancak bunlar paketin içerisine girmedi. Yeniden Refah Partisi'ne göre cinsiyet değiştirme operasyonları tıbbi zorunluluklar dışında hiçbir şekilde devletin ödemesi kapsamına alınmamalıdır. Toplumsal beklentilerin boşa çıktığı bir paket ile karşı karşıyayız. Bunun yanında yıllardır tartışılan ve çözüm bekleyen birçok temel mesele de paketin içeriğinde yer almamaktadır. Örneğin süresiz nafaka konusu. Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararlarının uygulanmasına ilişkin düzenlemeler pakette yok. Uzun tutukluluk sürelerinin sonlandırılmasına yönelik düzenlemeler pakette yok. Yine bir diğer önemli konu KHK mağdurları meselesi. Beraat alan veya takipsizlik kararı alan, aklanan KHK mağdurlarının tekrardan görevine iade edilmemesi konusudur. Mevcut 420 bini aşarak Avrupa ve dünya rekorları kıran cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlülerimizin oluşturduğu kapasite aşımına ve infaz sistemindeki yapısal sorunlara yönelik bir düzenleme de yine yargı paketinde yer almamaktadır."

"HAYALLER SUYA DÜŞMÜŞTÜR"

Boşanma davalarının yıllarca sürmesine neden olan mevcut sistemin değiştirilmesine yönelik bir düzenleme yoktur. Aile hukukunda arabuluculuk sisteminin hayata geçirilmesine yönelik bir düzenlemenin de maalesef olmadığını görüyoruz. Oysa bugün binlerce vatandaşımız, ifade ettiğimiz ve işaret ettiğimiz bu konular yüzünden adalet bekliyor, adliye koridorlarında mağduriyet yaşıyor. Ancak hükümet, bu konularda çözüm üretmek yerine maalesef sorunları görmezden gelmekle yetiniyor. Milletimizin önemli beklentilerinden biri de infaz rejimindeki adaletsizliklerin düzeltilmesidir. Benzer suçları işleyen kişiler arasında yalnızca yargılama veya hükmün kesinleşme tarihleri nedeniyle ortaya çıkan farklı infaz uygulamaları toplum vicdanını derinden etkilemekte ve rahatsız etmektedir. 12. Yargı Paketi maalesef bu konuda da sessiz kalmaktadır. Kısacası, milletimizin beklediği ve bizim de Yeniden Refah Partisi olarak milletimizin sözcüsü sıfatıyla dile getirdiğimiz çok sayıda çözümün maalesef yargı paketinde olmadığını, 'Dağ fare doğurmuştur' diyerek ifade edebiliriz. Hayaller maalesef suya düşmüştür. Yeniden Refah Partisi olarak diyoruz ki adalet yalnızca dosyaların hızlı sonuçlanması değildir. Adalet, hak sahibinin hakkına ulaşabilmesidir. Adalet, mağdurun mağduriyetinin giderilebilmesidir. Adalet, vatandaşın devletine, hukuka, hukuk mekanizmasına ve yargıya güven duyabilmesidir.

"MİLLETİN İHTİYACI GÖSTERMELİK PAKETLER DEĞİL"

Bugün Türkiye'nin ihtiyacı, içeriksiz, soyut yeni bir paket değil, gerçek, bütüncül ve kapsamlı bir adalet reformudur. Yargı bağımsızlığını güçlendiren, hak arama özgürlüğünü genişleten, mağduriyetleri gideren, infaz rejimindeki adaletsizlikleri ortadan kaldıran, aileyi koruyan ve toplumsal beklentileri karşılayan kapsamlı bir hukuk reformunun yapılması ve yargıda adaletin bu ülkede mutlaka tesis edilmesi gereklidir. Bu nedenle hükümete çağrımız açıktır: 12. Yargı Paketi komisyon aşamasında yeniden bir kez daha ele alınmalı, tekliften çıkarılan ve ifade ettiğimiz hususlar teklife eklenmeli, toplumun haklı beklentileri karşılanarak adaletin tesisi yolunda önemli bir adım atılmalı, mağduriyetlerin giderilmesi yönünde somut düzenlemeler yapılmalıdır. Adalet mülkün temelidir. Temeli sarsılan bir mülkü de boyayla, badanayla, cilayla ayakta tutabilmek mümkün değildir. Türkiye'nin ihtiyacı palyatif çözümler değil, adalet sisteminin köklü bir reformla ele alınması, yargının gerçekçi çözümlere kavuşturulması, hakkı üstün tutan adil bir düzenin bir an evvel kurulmasıdır. Güçlüyü haklı sayan değil, haklıyı güçlü kılan bir yargı sisteminin ve adil bir düzenin mutlaka hayata geçirilmesi gereklidir. Milletimizin ihtiyacı göstermelik paketler değil, gerçekten adaletin tesis edilmesidir."

"NATO ÖNLEMLERİ NORMALDİR AMA..."

Erbakan, NATO Zirvesi'nin ve zirve kapsamında alınan güvenlik önlemlerine ilişkin soru üzerine, "Zirvede Amerika tarafıyla Avrupa ve Kanada arasında bir çekişmenin ve sürtüşmenin yaşanma ihtimali gözüküyor. Çünkü özellikle Amerika'nın İran savaşıyla ilgili olarak Avrupa ülkelerinden bir beklenti içerisine girmesi, Avrupalı ülkelerin ise İran savaşında Amerika'nın yanında yer almaması ve Başkan Trump'ın da bu nedenle Avrupa'ya sert mesajlar vermesi söz konusu. Bununla birlikte, bir diğer NATO üyesi olan Danimarka'ya ait Grönland Adası'na Trump'ın göz dikmesi ve Avrupa ülkelerinin de topyekün buna karşı çıkmaları dolayısıyla, bu NATO Zirvesi'nde bir tartışma, sürtüşme ortamının ve soğuk havanın oluşma ihtimalini görüyorum. Bununla beraber, alınan önlemlerin alınması gereken önlemler olduğunu düşünüyoruz. Dünyadaki devlet başkanlarının geleceği böyle bir zirvede güvenlik tedbirlerinin alınması normaldir. Birtakım hazırlıkların yapılması da normaldir. Ancak bunlarda da tabii aşırıya kaçarak vatandaşlarımızın özgürlüklerine ve yaşam konforuna olumsuz etki yapacak tavır ve tutumlardan kaçınmak gerektiğini ifade etmek istiyorum" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA