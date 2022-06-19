YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Borç ve faiz ekonomisi çıkmaz sokaktır. Çözüm üretimdedir, çözüm ihracattadır, çözüm milli kaynak paketlerini hareket geçirmektedir" dedi.

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, partisinin Uşak İl Başkanlığı 2'inci Olağan Kongresi'ne katıldı. Burada konuşan Erbakan, "Milli görüş coşkusunu, milli görüş heyecanını bütün Türkiye'de yeniden yaşatma vakti gelmiştir. Milli görüşün kurtuluş müjdesini, milli görüşün sesini, nefesini, herkese her haneye ulaştırma vakti gelmiştir" diye konuştu.

Hükümetin ekonomi politikasını eleştiren Erbakan, "Faizi düşürmemiz lazım diyenler, bugün vatandaşa yüzde 90 faiz vermeyi teklif eder hale gelmiştir. Bunun diğer manası, ne kadar çaresizlik içerisinde olduklarını, paraya ne kadar sıkıştıklarını açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Yüzde 8,65 faizle dolar borçlandıkları yetmedi, şimdi yıllık yüzde 90 faizle TL borçlanmanın peşinde dolaşıyorlar. Milli görüş olarak daha ne kadar söyleyeceğiz. Borç ve faiz ekonomisi çıkmaz sokaktır. Çözüm üretimdedir, çözüm ihracattadır, çözüm milli kaynak paketlerini hareket geçirmektedir. Çözüm milli görüştedir" dedi. Konuşmaların ardından tek liste ile mevcut başkanın aday olduğu kongrede Erdoğan Çiloğlu, güven tazeledi.