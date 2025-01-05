Fatih Erbakan: Bir daha Cumhur İttifakı ile bir araya gelme düşüncemiz yok

Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, katıldığı bir televizyon programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. "Cumhur İttifakı dosyasını kapattık" diyen Erbakan, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de kendi adaylarını çıkaracaklarını söyledi.

"BİR DAHA CUMHUR İTTİFAKI İLE BİR ARAYA GELME DÜŞÜNCEMİZ YOK"

"Cumhurbaşkanı Erdoğan sizin için ne ifade ediyor" sorusuna yanıt veren Erbakan, "Denenmiş bir kez daha denenmez düşüncesi ile hareket ediyoruz. Bir daha Cumhur İttifakı ile bir araya gelme düşüncemiz yok, söz konusu değil. Bunu hem teşkilatlarımız hem seçmenimiz hem halkımız da bunu bu şekilde istiyor. Kurmaylarımız, parti yönetimi aynı şekilde düşünüyorlar. Yapılan istişarelerde görüşmelerde özellikle 14 Mayıs seçimlerindeki mutabakat metnine uyulmaması nedeniyle bu dosyayı kapa ttığımızı ifade ediyoruz. Biz yapılacak olan genel seçimde milletvekilliği seçiminde ittifak düşünebiliriz." ifadelerini kullandı.

"CUMHURBAŞKANI ADAYINI YENİDEN REFAH PARTİSİ KENDİSİ ÇIKARTACAK"

Erbakan, sözlerini şu şekilde tamamladı: "Cumhur İttifakı dışında muhalefetteki muhafazakar tabana, sağ seçmene hitap eden partilerle milletvekilliği seçiminde bir ittifak düşünebiliriz. Ama Cumhurbaşkanı adayını Yeniden Refah Partisi kendisi çıkartacak. Bunun kararını verdik. Çünkü bir seçimde biz sayın Cumhurbaşkanı lehine çekildik, bir seçimde daha bir başka aday lehine seçime girmemek siyasi açıdan da uygun bir davranış değildir. Yeniden Refah Partisi'nin bir Cumhurbaşkanı adayı olacaksa bunun Genel Başkan olması son derece doğaldır."