Üye Girişi
Haberler
Kuzey Kore, orta menzilli hipersonik balistik füzeyi test ettiğini doğruladı

Kim dünyayı tedirgin eden testi doğruladı
Çin'in Tibet bölgesinde 7.1 büyüklüğünde deprem

7.1'lik deprem ülkeyi savaş alanına çevirdi
Benzine gece yarısı sessiz sedasız 1 lira 25 kuruş zam geldi

Akaryakıta gece yarısı sessiz sedasız okkalı bir zam geldi
Ferdi Tayfur'un mirası gündemden düşmüyor! Her çocuğa düşen rakam inanılmaz

Servetiyle gündemde! Çocuklarının her birine düşen rakam inanılmaz

Fatih Erbakan: Bir daha Cumhur İttifakı ile bir araya gelme düşüncemiz yok

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Bir daha Cumhur İttifakı ile bir araya gelme düşüncemiz yok, söz konusu değil. Cumhur İttifakı dışında muhalefetteki muhafazakar tabana, sağ seçmene hitap eden partilerle milletvekilliği seçiminde bir ittifak düşünebiliriz" ifadelerini kullandı.

Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, katıldığı bir televizyon programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. "Cumhur İttifakı dosyasını kapattık" diyen Erbakan, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de kendi adaylarını çıkaracaklarını söyledi.

"BİR DAHA CUMHUR İTTİFAKI İLE BİR ARAYA GELME DÜŞÜNCEMİZ YOK"

"Cumhurbaşkanı Erdoğan sizin için ne ifade ediyor" sorusuna yanıt veren Erbakan, "Denenmiş bir kez daha denenmez düşüncesi ile hareket ediyoruz. Bir daha Cumhur İttifakı ile bir araya gelme düşüncemiz yok, söz konusu değil. Bunu hem teşkilatlarımız hem seçmenimiz hem halkımız da bunu bu şekilde istiyor. Kurmaylarımız, parti yönetimi aynı şekilde düşünüyorlar. Yapılan istişarelerde görüşmelerde özellikle 14 Mayıs seçimlerindeki mutabakat metnine uyulmaması nedeniyle bu dosyayı kapattığımızı ifade ediyoruz. Biz yapılacak olan genel seçimde milletvekilliği seçiminde ittifak düşünebiliriz." ifadelerini kullandı.

"CUMHURBAŞKANI ADAYINI YENİDEN REFAH PARTİSİ KENDİSİ ÇIKARTACAK"

Erbakan, sözlerini şu şekilde tamamladı: "Cumhur İttifakı dışında muhalefetteki muhafazakar tabana, sağ seçmene hitap eden partilerle milletvekilliği seçiminde bir ittifak düşünebiliriz. Ama Cumhurbaşkanı adayını Yeniden Refah Partisi kendisi çıkartacak. Bunun kararını verdik. Çünkü bir seçimde biz sayın Cumhurbaşkanı lehine çekildik, bir seçimde daha bir başka aday lehine seçime girmemek siyasi açıdan da uygun bir davranış değildir. Yeniden Refah Partisi'nin bir Cumhurbaşkanı adayı olacaksa bunun Genel Başkan olması son derece doğaldır."

Fatih Erbakan: Bir daha Cumhur İttifakı ile bir araya gelme düşüncemiz yok
Kaynak: ANKA / Güncel
img

ABD ile Suriye arasında yeni dönem resmen başladı
img

İki ülke diplomatik ilişkilerini resmen kesti
img

Kim dünyayı tedirgin eden testi doğruladı
500

Yorumlar (23)

Haber YorumlarıMurat Celik:

zaten Cumhur ittifakının da seni alma gibi bir ihtimali yok

Yorum Beğen83
Yorum Beğenme87
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıysn kzgl:

Adam doğruları söylüyor diye zoruna mı gitti? imralıdaki meclise gelmemeli dedi, devlet alacaklarına %44 zam yaptığın yerde asgari ücretin %30 artırılması doğru değil dedi,... Hangileri senin zoruna gitti şakşakçı?

yanıt39
yanıt22
Haber YorumlarıYakup SGZ:

Erbakan artık bu ülkenin tek Siyasetçisi Cumhur ittifakı ile 30 şart karşılığında ittifak kurdu onlar ise o şartların bir tanesini bile yerine getirmedi Oysa o şartları araştırırsanız hepsi milletin menfaati içindi Şimdi o şer ittifakından ayrılmakla en iyisini yaptı Helal olsun

yanıt15
yanıt13
Haber YorumlarıZübeyir Kıvrak:

BUDA KENDİNİ FASULYE GİBİ NİMETTEN SANIYOR...

Yorum Beğen86
Yorum Beğenme53
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHasan Çıtır:

Gömlek çıkaranların yolu şaştı. Bundan sonra Milli Görüş ve Fatih ERBAKAN.

Yorum Beğen46
Yorum Beğenme68
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEbu Huzeyfe:

Buda donu çıkarmış geziyor bu daha kötü ya usta

yanıt26
yanıt16
Haber YorumlarıAli SÖNMEZ:

Bu sefer cumhur ittifakını sende kurtaramazsın bunu bildikleri için dem partiyi yanlarına çekiyorlar

Yorum Beğen40
Yorum Beğenme46
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHüseyin KARA:

Sen milletin gönlümden düştün. Hadi şiaların yanına

Yorum Beğen47
Yorum Beğenme34
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıpusatalfa:

Babanı tokatlamak isteyen zihniyeti mi destekleyeceksin yoksa

Yorum Beğen50
Yorum Beğenme27
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıArif İnanç:

Sayın Erbakan, bence en doğru kararı vermişsiniz. Siz olursanız Oy kayderiz. o yüzden boş verin hoyle devam ediniz.

Yorum Beğen36
Yorum Beğenme30
yanıtYanıtla
Tüm 23 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bütün ülke Arda Güler'in attığı golleri değil yaptığı hareketi konuşuyor

Bütün ülkede attığı goller değil yaptığı hareket konuşuluyor
Venezuela ve Paraguay diplomatik ilişkilerini kesti

İki ülke diplomatik ilişkilerini resmen kesti
İsrail Nagel Komitesi'nden İsrail hükümetine uyarı: Türkiye ile savaşa hazırlanılmalı

İsrail Hükümeti'ne Türkiye uyarısı: Savaşa hazırlanın
Ferdi Tayfur'un damadı yayınladığı video ile tepki çekti: Kimsiniz kimsiniz?

Ferdi Tayfur'un damadından pes dedirten sözler
Roketsan'ın yazılım mühendisi evinde ölü bulundu: Sodyum nitrat içtiği tespit edildi

Roketsan'ın yazılım mühendisi evinde ölü bulundu
Mahalle bakkalına giden polis memurunun hareketi sosyal medyayı ikiye böldü

Polis memurunun hareketi sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü

Son Dakika Haberleri

Sivasspor Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? Sivasspor Beşiktaş muhtemel 11'ler (Ziraat Türkiye Kupası) Barış Alper Yılmaz'ın sevgilisi kim? MÜGE ANLI CANLI İZLE || 7 Ocak Müge Anlı canlı izleme linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? Bugün aile hekimleri grevde mi? 7 Ocak Salı Sağlık ocakları kapalı mı? BUGÜN MAÇ VAR MI? 7 Ocak Salı bugün hangi maçlar var, şifresiz mi, hangi kanalda? 7 OCAK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 7 Ocak Bornova, Karşıyaka, Konak elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Antalya elektrik kesintisi! 7 Ocak Alanya, Manavgat, Konyaaltı elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 7 Ocak Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Meram, Ereğli, Akşehir elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 7 Ocak Kağıthane, Beykoz, Tuzla elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesintisi! 7 Ocak Yenimahalle, Mamak, Etimesgut elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.