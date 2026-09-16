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Fatih Erbakan, Azerbaycanlı şehit yakınlarıyla telekonferansla görüştü

Fatih Erbakan, Azerbaycanlı şehit yakınlarıyla telekonferansla görüştü
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Azerbaycan Gazi Kadınlar Derneği Başkanı Rada Abbas ile Karabağ Savaşı'nda hayatını kaybedenlerin anneleri ve eşlerinin TBMM ziyaretine telekonferansla katıldı. Görüşmede Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine desteğin sürdürüleceği ifade edildi.

(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Azerbaycan Gazi Kadınlar Derneği Başkanı Rada Abbas ile Karabağ Savaşı'nda hayatını kaybedenlerin anneleri ve eşlerinin TBMM ziyaretine telekonferansla katıldı. Görüşmede Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine desteğin sürdürüleceği ifade edildi.

Azerbaycan Gazi Kadınlar Derneği Başkanı Rada Abbas, Karabağ Savaşı'nda hayatını kaybedenlerin anneleri ve eşleri ile İstanbul Bayrampaşa'daki Hüseyin Cavid Azerbaycan Okulu Müdüresi Şergiye Memmedova ve öğrenciler, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Doğan Bekin'i TBMM'de ziyaret etti.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan da görüşmeye telekonferansla katıldı.

Partiden yapılan açıklamada, görüşmede Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ dahil toprak bütünlüğü ve egemenliğine verilen desteğin bir kez daha vurgulandığı belirtildi.

Açıklamada, "Dost ve kardeş Azerbaycan'ın haklı davasını sonuna kadar savunacağımız bir kez daha ifade edildi" denildi.

Kaynak: ANKA
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