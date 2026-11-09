Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Fatih Erbakan, Aliağa'daki patlamada ölen işçiler için taziye mesajı yayımladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fatih Erbakan, Aliağa'daki patlamada ölen işçiler için taziye mesajı yayımladı
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Aliağa'daki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda meydana gelen patlamada hayatını kaybeden işçiler için taziye mesajı yayımladı. Erbakan, sosyal medya açıklamasında ölen işçilere rahmet, ailelerine sabır, yaralılara acil şifa diledi.

(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Aliağa'da meydana gelen patlamada yaşamını yitirenler için taziye mesajı yayımladı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İzmir'in Aliağa ilçesinde HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda meydana gelen patlamada hayatını kaybeden işçilerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar temenni ediyorum. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
Bu haber 5 sitede yayınlandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan acı haberi duyurdu! İzmir'deki fabrika patlamasında can kaybı 16'ya çıktı

İzmir'deki fabrika patlamasında can kaybı korkunç boyutlarda
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Annesine şiddet uygulayan babasını öldürdü! Henüz 16 yaşında

16 yaşındaki çocuk baba katili oldu! Nedeni kan dondurdu
Bakan Göktaş'a bir çocuktan şaşırtan tehdit: Sen kimsin, babam savcı19

Bakan Göktaş'a şaşırtan tehdit: Sen kimsin, babam savcı!
Van'daki kar yağışı 97 yerleşim yerini birbirinden ayırdı! Tüm yollar kapandı

97 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı! Mahsur kaldılar
Rojin Kabaiş’in amcasına İstanbul’da maskeli saldırı! 'Davayı bırakın' tehdidi savurdular

Rojin Kabaiş'in ailesi bu kez saldırıyla sarsıldı: Davadan çekilin
Barış Falay'dan Şafak Karali'ye: O benimle yaşayacak

Ünlü oyuncu arkadaşını son yolculuğuna uğurlarken ayakta zor durdu
Baraj suyu çekildi, 26 yıldır su altında olan tarihi yapılar ortaya çıktı

Bu yapılar 26 yıldır görünmüyordu
Sarıgül'ün koruması ikinci kez ifade verdi, anlattıkları mide bulandırdı47

Malum koruma ikinci kez ifade verdi, anlattıkları mide bulandırdı