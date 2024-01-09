İmamı bıçaklayan saldırgan namaz sırasında 'Allahuekber putları camiden çıkartın' diye bağırmış

Fatih Camisi İmamı Kurra Hafız Galip Usta ve cami cemaatinden bir kişi, dün akşam namazdan sonra bir şüpheli tarafından bıçakla yaralandı. Saldırgan kısa sürede yakalanırken imamın 3 yerinden bıçaklandığı ve yaralardan birinin boğazında olduğu öğrenildi. Öte yandan saldırganın namaz sırasında "Allahuekber putları camiden çıkartın" diye bağırdığı ve imamın odasına gitmeden önce güvenlikler tarafından uzaklaştırıldığı ortaya çıktı.

İMAM VE CEMAATTEN BİR KİŞİYİ BIÇAKLA YARALADI

Fatih Camisi İmamı Galip Usta ve cami cemaatinden bir kişi, namazdan sonra bir saldırgantarafından bıçakla yaralandı. Fatih Camisi'nde namaz sırasında, "Allahuekber putları camiden çıkartın" diye bağıran Ömer S.'yi özel güvenlik görevlileri uzaklaştırdı.

SALDIRGAN POLİS TARAFINDAN YAKALANDI

Namazın ardından imam odasına giren vekonuşmak istediğini belirten saldırgan, imam Galip Usta ile araya girmeye çalışan cami cemaatinden hafızlık talebesi Bilal Erdem'i bıçakla yaraladı. Saldırgan camide bulunan bir polis ve özel güvenlik görevlileri tarafından yakalandı. Yaralılar ise hastaneye sevk edildi.

SUÇ KAYDI VE ÜZERİNE KAYITLI AV TÜFEĞİ VARMIŞ

Yakalanan şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliğine getirilerek sorguya alındı. Şüphelinin daha önceden kasten yaralama suçundan polise geliş kaydı olduğu belirlendi. Ayrıca yapılan araştırmada şüphelinin üzerine 2028 yılına kadar ruhsatlı av tüfeği bulunduğu öğrenildi. Şüphelinin sorgusuna Cinayet Büro Amirliğinde devam edildiği olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü sürdüğü öğrenildi.