Fatih Camii'nde Bıçaklı Saldırı: 30 Yıla Kadar Hapis İsteniyor

FATİH Camii'nde İmam Galip Usta ve kendisine engel olmak isteyen 2 kişinin yaralanmasına sebep olan sanık Ömer Salgın'ın yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Sanık Ömer Salgın'ın 3 suçtan toplamda 30 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

Fatih'te 8 Ocak Pazartesi günü Fatih Camii imamı Galip Usta'ya soru sorma bahanesiyle girdiği imam odasında bıçakla saldıran ve kendisini ayırmaya çalışan 2 kişinin ise yaralanmasına sebep olan sanık Ömer Salgın'ın yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. İstanbul Çağlayan 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Ömer Salgın, (SEGBİS) Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi'nde yaşanan sorun sebebiyle bağlanamadı. Duruşmada tarafların avukatları ise salonda hazır bulundu.

30 YILA KADAR HAPİS İSTENİYOR

Cumhuriyet Savcısı tarafından açıklanan esasa ilişkin mütalaada, olay gününde sanığın, Fatih Camii'ne giderek bir süre zaman geçirdiği, daha sonra olay öncesinde tanımadığı Camii imamı Galip Usta ve Bilal Erdem'in bulunduğu odaya girdiği öğrenildi. Mütalaada sanık Ömer Salgın'ın, Galip Usta'yı öldürme kastıyla hareket ederek elinde bulunan kesici alet ile birçok kez Galip Usta'yı yaraladığı belirtildi.

Mütalaada, sanık Ömer Salgın'ın, Galip Usta'yı öldürmeye uygun bir kesici aletle yaralayarak yaşamını tehlikeye attığı belirtildi. Bu nedenle, 'kişinin kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Ayrıca, Ömer Salgın'ın ruhsatsız silah bulundurma suçundan 1 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması, Bilal Erdem'e yönelik eylemi nedeniyle 'silahla kasten yaralama' suçundan ise 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle birlikte toplamda 30 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Mütalaada, olay sırasında sanığa müdahale eden Yusufcan İslam'ın ayağının kırılması nedeniyle 'kasten yaralama' suçundan beraat talep edildi.

MAHKEME, MÜTALAAYA KARŞI SAVUNMA YAPILABİLMESİ AMACIYLA TARAFLARA SÜRE TANIDI

Mahkeme ara kararında, tarafların açıklanan mütalaaya karşı bir sonraki celsede savunma ve beyanda bulunmaları için süre verilmesine ve sanık Ömer Salgın'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede şüpheli Ömer Salgın'ın, Bilal Erdem ve Galip Usta'ya karşı ayrı ayrı 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 18 yıldan 30 yıla kadar hapis, Yusufcan İslam'a karşı 'vücutta kemik kırılmasına veya çıkığına neden olacak şekilde kasten yaralama' suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya olmak üzere toplamda 19 yıl 6 aydan 34 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.