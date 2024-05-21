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Fas ve ABD arasındaki askeri işbirliği güçlendiriliyor

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Fas Silahlı Kuvvetler Genel Müfettişi Muhammed Barid, ABD Savunma Bakanlığı Uluslararası Güvenlik İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Celeste Wallander ile iki ülke arasındaki askeri işbirliğinin güçlendirilmesini görüştü. Wallander, Fas ile ABD arasındaki güvenlik konularının ele alınacağı Savunma Danışma Komitesinin 13. dönem toplantısına katılmak üzere askeri bir heyetle ülkeyi ziyaret etti.

Fas Silahlı Kuvvetler Genel Müfettişi Muhammed Barid, ABD Savunma Bakanlığı Uluslararası Güvenlik İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Celeste Wallander ile iki ülke arasındaki askeri işbirliğinin güçlendirilmesini görüştü.

Fas Silahlı Kuvvetlerinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD Savunma Bakanlığı Uluslararası Güvenlik İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Wallander, Fas ile ABD arasındaki güvenlik konularının ele alınacağı Savunma Danışma Komitesinin 13. dönem toplantısına katılmak üzere askeri bir heyetle ülkeyi ziyaret etti.

Wallender ziyareti kapsamında Fas Silahlı Kuvvetler Genel Müfettişi Barid ile biraraya geldi.

İki ülke arasındaki seçkin ilişkilerin ve stratejik ortaklığın gücüne ve sürdürülebilirliğine vurgu yapan ikili, bu ilişkilerin karşılıklı dostluk, anlayış ve güven içinde daha fazla geliştirilmesini arzu ettiklerini dile getirdi.

Yetkililer, arasında Afrika kıtasının en büyüğü kabul edilen "Afrika Aslanı" tatbikatının da yer aldığı bir çok alanda dikkate değer ilerlemeyi yansıtan iki ülke arasındaki askeri işbirliğinden memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Afrika kıtasındaki güvenlik ve savunmayla ilgili ortak öneme sahip konuları da ele alan ikili, Rabat yönetiminin, barışı koruma operasyonları ve sınır ötesi tehditlerle mücadelede önemli bir rolünün olduğunu vurguladı.

Washington ve Rabat arasında 2 Ekim 2020'de askeri işbirliğini geliştirmeye yönelik 10 yıl sürecek bir anlaşma imzalanmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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