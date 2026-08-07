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Yamaç Paraşütüyle Göç Faciası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

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Fas'tan İspanya'nın Sebte toprağına yamaç paraşütüyle geçmeye çalışan düzensiz göçmen, kontrolü kaybedip denize düşerek öldü. Olay, bölgedeki artan göç girişimleri ve İspanya'nın güvenlik önlemleri bağlamında yaşandı.

Fas'tan İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte'ye yamaç paraşütüyle geçmeye çalışan düzensiz göçmen, denize düşerek hayatını kaybetti.

İspanya haber ajansı EFE'nin sivil muhafız kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Sahraaltı Afrika'dan gelen düzensiz göçmen, Fas'tan Sebte'ye yamaç paraşütüyle geçmeye çalıştı.

Genç yaşlardaki kişi, paraşütün kontrolünü kaybederek denize düştü.

Yetkililer, düzensiz göçmenin cansız bedenini buldu.

Ne olmuştu?

Fas'taki Castillejos kasabası kıyılarından İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte'ye yüzmeye çalışan 800'ü aşkın düzensiz göçmene müdahalede bulunulmuştu.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, olaya ilişkin hükümetin tüm kaynaklarını seferber ettiğini bildirmişti.

İspanya hükümeti, Sebte'ye yönelik düzensiz göç girişimlerinin artması üzerine güvenliğin sağlanması amacıyla silahlı kuvvetlerin bölgeye konuşlandırılmasına karar vermişti.

Kaynak: AA
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