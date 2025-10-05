Fas'ta 'Z Kuşağı' Protestoları 7. Gününde Devam Ediyor

Fas'ta kendilerini "Z Kuşağı" olarak adlandıran gençlerin başlattığı protestolar yedinci gününde devam etti.

Başkent Rabat'ta Parlamento binası önünde toplanan göstericiler, sağlık ve eğitim hizmetlerinin iyileştirilmesi, yolsuzlukla mücadele ve hükümetin istifası taleplerini yineledi.

Parlamento önünde toplanan gençler, "Özgürlük, onur, sosyal adalet", "Fosfat var, iki denizimiz var ama sefalet içindeyiz", "Zenginliklerin yağmalanmasına hayır", "Yeter artık yolsuzluk, ülkeyi rezil ettiniz", "Talebimiz nettir, ( Fas Başbakanı Aziz) Ahannuş anahtarları bıraksın", "Halk Ahannuş'un gitmesini istiyor" ve "Kendi çocuklarınızı korudunuz, halkın çocuklarını çıplak bıraktınız" sloganlarını attı.

Bazı göstericiler, sağlık sistemindeki eksikliklere dikkati çekmek için "Ne sağ, ne sol, tek isteğim bir hastane" ifadesini kullandı.

Protestocular, işsizlik ve liyakat yerine kayırmacılığa tepki gösterirken, gözaltına alınan arkadaşlarıyla dayanışma içinde olduklarını belirtti.

Göstericiler, Fas bayraklarının yanı sıra Filistin bayrakları, atkıları ve kefiyeleri taşıdı.

Protestolar barışçıl şekilde gerçekleşirken, güvenlik güçleri herhangi bir müdahalede bulunmadı.

Öte yandan Gençlik hareketi, yayımladığı açıklamada, gösterilerin Rabat, Kazablanka, Tanca, Sale, Tetvan, Agadir, Meknes, Marakeş, Muhammediye, Kuneytra, Cedide, Asfi, Vecde ve Fes kentlerinde barışçıl biçimde sürdürüleceğini duyurdu.

Açıklamada, "Vecde kentinde araba çarpması sonucu yaralanan genç Vesim Tayyibi ve arkadaşı Emin'e acil şifalar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Açıklamada ayrıca "Vesim'in göğüs kafesi ve omzundaki kırıkların akciğerlerine zarar verdiği, Rabat'a acilen sevk edilmesi gerektiği" kaydedildi.

Gözaltı ve tutuklamalar

Fas Ulusal Güvenlik Müdürlüğü ve Fas Kraliyet Jandarması, Sus bölgesinde yaşanan olaylar kapsamında 397 kişiyi Agadir Temyiz Mahkemesi Başsavcılığına sevk etti.

Gözaltına alınanlar, başta bir askeri kışlayı basmaya teşebbüs, kundaklama, itaatsizlik, kamu ve özel mülklere saldırı, izinsiz gösteri düzenleme gibi suçlarla itham ediliyor.

Kuneytra İstinaf Mahkemesi Başsavcılığı da Sidi Tayyibi bölgesinde yaşanan kamu düzenini bozan olaylar sonrasında 17 kişinin adliyeye sevk edildiğini bildirdi.

Zanlılar arasında çocukların da bulunduğu, tüm sanıkların soruşturma süreci tamamlanıncaya kadar tutuklu kalmasına karar verildiği açıklandı.

Marakeş İstinaf Mahkemesi Başsavcılığından yapılan açıklamada ise bazı basın organlarında yer alan "Sidi Yusuf bin Ali bölgesinde bir vatandaşın öldüğü" yönündeki haberlerin asılsız olduğu bildirildi.

Açıklamada, olayın protestolarla ilgisinin bulunmadığı, Kutubiye bölgesinde seyyar satıcılık yapan bir vatandaşın rahatsızlanarak hayatını kaybettiği belirtildi.

Agadir'de öğrencilerden güvenlik güçlerine çiçek

Agadir'de bazı ortaokul ve lise öğrencileri, ulusal güvenlik ve yardımcı kuvvet mensuplarına çiçek takdim etti.

Bu jestin, kamu mallarını korumak için görev yapan güvenlik güçlerine teşekkür amacı taşıdığı, etkinliğin yerel derneklerin düzenlediği farkındalık turu kapsamında yapıldığı belirtildi.

Sol partilerden toplantı çağrısı

Demokratik Sol Federasyonu, "Z Kuşağı" protestolarına ilişkin gelişmeleri değerlendirmek üzere Rabat'ta bir toplantı düzenleyeceğini açıkladı.

Toplantıya, Birleşik Sosyalist Parti, Demokratik Yol Partisi, Demokratik Emek Konfederasyonu, Ulusal Eğitim Sendikası, Fas İnsan Hakları Derneği'nin katılması bekleniyor.

Federasyon Genel Sekreteri Abdusselam Aziz, toplantının "gençlik hareketi bağlamında ülkenin mevcut durumunun ve insan hakları girişimlerinin ele alınması" amacı taşıdığını ifade etti.