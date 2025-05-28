Fas'ta Orman Yangınları Üçüncü Gününde Kontrol Altına Alınamadı

Fas'ın kuzeyindeki Tanca kentine bağlı Huvvara ormanında çıkan yangınları söndürme çalışmaları üst üste üçüncü gününde de sürdürülüyor.

Tanca Ulusal Su ve Orman Ajansı Bölge Müdürü Osman El-Azzavi, AA'ya yaptığı açıklamada, Tanca ilinde çıkan yangınlarda yaklaşık 60 hektar ormanlık alanın zarar gördüğünü söyledi.

Azzavi, yangınları söndürmek için üç yangın söndürme uçağı tarafından onlarca müdahale gerçekleştirildiğini ancak yangının henüz kontrol altına alınamadığını kaydetti.

"Bölgede şu anda artan sıcaklıklarla birlikte kuvvetli rüzgarlar yaşanıyor, bu da müdahale sürecini engelliyor." diye konuşan Azzavi, yangın, geniş alanlardaki çam ve okaliptüs ağaçları ile diğer bitkileri yok etti." dedi.

Azzavi, yangını söndürme çalışmalarında Fas ordusu, sivil savunma ekipleri ve yardımcı güvenlik güçlerinin birlikte çalıştığını aktardı.

Fas'ın Tanca kentine bağlı Huvvara ormanlarında 26 Mayıs'ta yangınlar çıkmıştı.

Fas, 16 Mayıs'ta 2025 yazında orman yangınlarıyla mücadele çabalarını güçlendirmek amacıyla yaklaşık 17 milyon dolar tahsis edildiğini duyurmuştu.