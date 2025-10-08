Fas'ta 'Ölüm Hastanesi' Krizi: Sağlık Bakanlığına Soruşturma Başlatıldı

Fas'ta sezaryen doğum sonrası anne ölümü vakalarındaki artışların ardından "ölüm hastanesi" olarak anılan Agadir kentindeki 2. Hasan Bölge Hastanesi'nde başlatılan soruşturma sürüyor.

Fas Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığı da, aldığı idari kararların yeterli olmaması nedeniyle ölümlerin artışında sorumlu olmakla eleştiriliyor.

Anestezi bölümlerindeki eksiklikleri gerekçe göstererek bazı uzmanları görevden alan bakanlık, görevden alınanların yerine yeterli sayıda doktor atamadığı yönünde eleştiriliyor.

Yetkililer, anestezi uzmanı açığının hastanedeki operasyonları "neredeyse felç ettiğini", acil vakaların güvenli biçimde yürütülmesini engellediğini belirtiyor.

Sus-Masa bölgesindeki kamu sağlık sendikası, bakanlığın kararlarını "yüzeysel ve cezalandırıcı" olarak nitelendirerek, asıl sorunun doktor ve ekipman yetersizliği olduğunu vurguladı.

Sendika, "Bakanlık suçu doktorlara yüklüyor ama sistematik eksiklikleri görmezden geliyor." eleştirisinde bulundu.

17 sağlık çalışanı açığa alındı

Fas Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığı, 2. Hasan Bölge Hastanesi'nde görev yapan 17 sağlık personelini görevden uzaklaştırdığını açıkladı.

Bakanlık kaynaklarına göre açığa alınanlar arasında 4 anestezi ve reanimasyon hemşiresi, 9 ebe, 2 anestezi uzmanı ve 2 kadın-doğum uzmanı bulunuyor.

Bakanlığın genel müfettişliği tarafından hazırlanan raporda doğum sonrası ölümlere yol açtığı iddia edilen mesleki ihmaller tespit edildi.

Yetkililer, kararın "sağlık hizmetlerinde sorumluluğun güçlendirilmesi ve hasta güvenliğinin temini" amacıyla alındığını, personelin maaşlarının kesilerek yalnızca aile yardımı ödemelerinin istisna tutulabileceğini bildirdi. İdari soruşturmanın tamamlanmasının ardından dosyaların disiplin kuruluna sevk edilmesi bekleniyor.

Uzaklaştırma kararının ardından hastanede bir anne ölümü daha yaşandı

Yerel kaynaklar, Eştuka Ait Baha bölgesindeki Sidi Bushab kasabasından 2. Hasan Hastanesi'ne gelen yeni doğum yapmış bir kadının yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Eştuka Ait Baha Hastanesi'nde doğum yaptıktan sonra yoğun kanama geçiren kadının, sevk edildiği 2. Hasan Hastanesi'nde hayatını kaybetmesinin ardından hastaneye yönelik tartışmalar yeniden gündeme geldi.

Olay, Fas Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığının aynı hastanedeki 17 sağlık çalışanını görevden uzaklaştırmasından yalnızca birkaç saat sonra yaşandı.

Bakanlık müfettişliğinin kadın doğum vakalarındaki ölümler üzerine başlattığı soruşturmanın ardından alınan kararın hemen sonrasında yaşanan ölüm, ülkede geniş yankı uyandırdı.

Hastane kaynakları, toplu görevden almaların hastanede "büyük bir karmaşa ve tedirginlik" yarattığını, eksik personel nedeniyle hizmetlerin aksadığını ve sağlık çalışanlarının cezalandırılma korkusuyla görevlerini çekingen biçimde yürüttüklerini bildirdi.

Tehravi: "Köklü bir reform zorunlu hale geldi"

Fas Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanı Emin Tehravi, sağlık sisteminde yaşanan krizin ardından Parlamentonun Danışmanlar Meclisi'nde açıklamada bulundu.

Yapılan kapsamlı değerlendirmelerin "yıllardır süregelen yapısal eksiklikleri" ortaya koyduğunu belirten Tehravi, "Bu durum köklü bir reformu zorunlu kıldı." dedi.

Reform sürecinin altyapı, insan kaynağı, yönetişim ve dijital dönüşüm olmak üzere dört ana eksende yürütüldüğünü ifade eden Faslı Bakan, adil bir sağlık sistemi için idari ve hukuki yol haritası oluşturulduğunu aktardı.

Z kuşağı protestolarında sağlık talepleri öne çıkıyor

2. Hasan Hastanesi'nde yaşanan anne ölümleri, ülkede gençlerin öncülük ettiği Z kuşağı protestolarının ana gündemlerinden biri haline geldi.

Gösterilere katılan gençler, sağlık ve eğitim hizmetlerinin iyileştirilmesini temel talep olarak dile getiriyor. Tedavi ve randevu için uzun bekleme süreleri, personel açığı, donanım eksikliği ve bölgesel eşitsizlikler, eylemlerde sıkça vurgulanan sorunlar arasında yer alıyor. Uzmanlara göre sağlık alanındaki sorunlar geçici tedbirlerle çözülemeyecek kadar derin.

İnsan hakları kuruluşları, devletin anayasal sağlık hakkını koruma yükümlülüğünü hatırlatarak, daha etkin denetim, bütçe artışı ve yönetişim reformu çağrısında bulunuyor.

Agadir'deki 2. Hasan Bölge Hastanesi, doğum sonrası ölümler nedeniyle kamuoyunda "ölüm hastanesi" olarak anılıyor. Hastanede yaşanan kriz, yalnızca sağlık sisteminin yapısal zafiyetlerini değil, vatandaşların kamu hizmetlerine duyduğu güveni de derinden etkiledi.

Fas genelinde devam eden protestoların merkezinde yer alan sağlık hizmetleri, hükümetin sosyal devlet politikasının geleceğini belirleyecek en kritik alanlardan biri olarak değerlendiriliyor.