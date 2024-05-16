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Fas'ta İsrail'in Gazze'ye saldırılarına karşı gösteri

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Fas'ta yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne sürdürdüğü saldırıların durması talebiyle Meclis binası önünde gösteri düzenledi. Göstericiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını durdurmak için Arap ve İslam ülkelerini harekete geçmeye çağırdı.

Fas'ta yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırıların son bulması talebiyle Meclis binası önünde gösteri gerçekleştirdi.

Göstericiler İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Refah şehrini hedef almaya son vermesi yönünde sloganlar atarken, Arap ve İslam ülkelerini İsrail'in Gazze'deki saldırılarını durdurmak için harekete geçmeye çağırdı.

Faslılar, "Düşmanla normalleşmeye hayır", "Aksa Tufanı'ndan sonra Nekbe (Büyük Felaket) yok", "Kanımız ruhumuz sana feda olsun Gazze" şeklinde slogan attı.

Fas Filistin'i Destekleme Eylem Grubu Başkanı Abdulkadir el-Alemi gösteride yaptığı konuşmada, "Hamas'ın İsrail'e gerçekleştirdiği Aksa Tufanı saldırılarından sonra bir Nekbe yaşanmadığını çünkü Filistin direnişinin güçlü şekilde kararlılık gösterdiğini" söyledi.

Alemi, "Filistin direnişinin geri çekilmeyeceğini ve kaçınılmaz olarak zafere yaklaştığını" kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

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