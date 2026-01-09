Fas'ta İsrail'in Gazze Saldırılarına Karşı Protesto

Fas'ta onlarca kişi, 10 Ekim 2025'ten beri yürürlükte olan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırılarını protesto etti.

Fas Filistin İçin Ulusal Çalışma Grubu'nun çağrısı üzerine onlarca kişi başkent Rabat'taki parlamento binasının önünde bir araya geldi.

"Şehitlerin ruhlarına vefa için, direnişi destekleyen halk hareketini sürdürme ve Siyonistlerin ülkeyi yıkıcı işgaline karşı koyma sözü." sloganıyla düzenlenen protestoya katılanlar, "Şehit Ebu Ubeyde'nin yolunda, şehit olan Aksa Tufanı kahramanlarının yolunda," ve "Fas halkı, saldırganlığa karşı ümmetin birliğinin, direnişin ve Filistin'i desteklemenin yanındadır" gibi Filistin direnişini destekleyen pankartlar açtı.

Amerikan yönetiminin İsrail'e verdiği sürekli desteği kınayan protestocular, "Ey özgür insanlar, Siyon yok, Amerikalılar yok", "Filistin emanettir ve normalleşme ihanettir" ve "Savaşlardan bıktık, Amerika halkların düşmanıdır" gibi sloganlar attı.

Fas Filistin İçin Ulusal Çalışma Grubu Üyesi Aziz Hennavi, protesto sırasında yaptığı konuşmada, İsrail ile devam eden normalleşmeyi ve bunun ülkelere ve Filistin davasına yönelik oluşturduğu tehlikeyi eleştirdi.

Faslıların israil ile normalleşmeyi reddettiğini dile getiren Hennavi, normalleşmenin ülke ve İslam ümmeti üzerindeki olumsuz etkileri konusunda uyarıda bulundu.

Hennavi, "İsrail, Gazze Şeridi'ndeki liderlere yönelik suikastlara devam ederken, aynı zamanda Filistinlileri öldürüyor ve on binlerce kişiyi kaçırıyor; ayrıca Lübnan ve Suriye'yi de hedef alıyor." diye konuştu.

Filistin'in tüm Faslılar için ulusal bir dava olarak kabul edildiğini belirten Hennavi, bu davaya desteğin devam etmesi çağrısında bulundu.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da imzalanan anlaşma İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen hemen her gün çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılar düzenliyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan bugün yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'te başladığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 71 bin 409'a, yaralıların sayısının ise 171 bin 304'e yükseldiği bildirildi.