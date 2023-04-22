Fas'ta cezaevindeki 1518 kişiye Ramazan Bayramı affı

Fas Kralı 6. Muhammed, Ramazan Bayramı dolayısıyla cezaevindeki 1518 kişi hakkında af kararı verdi.

Fas Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ramazan Bayramı dolayısıyla çeşitli suçlardan hüküm giyen veya tutuklu yargılanan 1518 kişi hakkında Fas Kralı 6. Muhammed tarafından af kararı alındığı belirtildi.

Fas Kralı, geçen yıl temmuz ayında idrak edilen Kurban Bayramı dolayısıyla da 979 mahkum hakkında af kararı vermişti.

Fas Anayasası'nın 58'inci maddesine göre Kral, mahkumlara yönelik af kararı çıkarabiliyor.