Yaklaşık 100 yaşındaki Faslı hacı adayı hayalini kurduğu kutsal topraklara uğurlandı

Fas'ta yaklaşık 100 yaşındaki bir hacı adayı, yıllardır hayalini kurduğu kutsal topraklara gitmek üzere Suudi Arabistan'a doğru yola çıktı.

Yaşlı hacı adayının Rabat-Sela Uluslararası Havalimanı'ndan uğurlanışı, duygusal anlara sahne oldu.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, ismi açıklanmayan Faslı hacı adayı, Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığınca 2017'den bu yana yürütülen "Mekke Yolu" girişimi kapsamında ülkesinden ayrıldı.

Elindeki bastonuna dayanarak yürüyen yaşlı şahsın yüzündeki heyecan ve huzur dikkati çekerken, zaman zaman titreyen sesiyle telbiye getirdiği anlar çevredekilere duygu dolu anlar yaşattı.

İleri yaşı nedeniyle görevliler kendisiyle özel olarak ilgilendi ve havalimanındaki işlemleri boyunca ekipler yanından ayrılmadı.

Bazı çalışanlar ve diğer hacı adayları da yaşlı adamın etrafında toplanarak kendisine dua edip hayırlı yolculuk dileğinde bulundu.

Sosyal medyada da geniş yankı uyandıran görüntülerde, bastonuyla ağır adımlarla ilerleyen yaşlı hacı adayının kutsal topraklara duyduğu özlem ve heyecan öne çıktı.

Bu yıl Fas, Türkiye, Endonezya, Malezya, Pakistan, Bangladeş, Fildişi Sahili, Maldivler, Senegal ve ilk kez Brunei Darüsselam olmak üzere 10 ülkede uygulanan "Mekke Yolu" girişimi kapsamında, hacı adaylarının resmi işlemleri kendi ülkelerinde tamamlanıyor.

Girişim çerçevesinde hacıların bagaj işlemleri önceden düzenlenirken, Suudi Arabistan'a varışlarının ardından doğrudan Mekke ve Medine'deki konaklama alanlarına ulaştırılmaları sağlanıyor.

Suudi Arabistan Yüksek Mahkemesi, dün 18 Mayıs'ın Hicri takvime göre Zilhicce ayının ilk günü olduğunu, Arafat vakfesinin ise 26 Mayıs'ta yapılacağını duyurmuştu.

Hac ibadetinin, 25 Mayıs'ta başlayıp 30 Mayıs'a kadar süreceği belirtilirken, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Tevfik bin Fevazan er-Rabia, 13 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, şu ana kadar ülkeye gelen hacı sayısının 860 bini aştığını bildirmişti.