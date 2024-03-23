Fas Merkezli Budişişiye Tarikatı Dakar'da Konser Verdi

Fas merkezli Budişişiye tarikatının tasavvuf müziği grubu, Senegal'in başkenti Dakar'da konser verdi.

Dakar'da "Grand Theatre" isimli konser salonunda dinleyici karşısına çıkan grup, Kuzey Afrika sufi müziğinin örneklerinden eserler söyledi, topluca zikir çekti.

Tasavvufun Kadiri kolundan gelen Budişişiye tarikatının ismi, kurucusu Şeyh Ali bin Muhammed'in kıtlık zamanında insanları Fas'a mahsus bir yemek olan Budişişe (etli çorba) ikram ederek doyurmasından geldiği biliniyor.

Kadiri tarikatı, Seyyid Abdulkadir-i Geylani Hazretlerinin yolundan gidenlerin bağlı olduğu tasavvuf yolu olarak biliniyor.