Fas Kralı, BAE Devlet Başkanı ile Orta Doğu'daki gelişmeleri görüştü

Fas Kralı 6. Muhammed, ülkesini ziyaret eden Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid ile uluslararası ve Orta Doğu'daki gelişmeleri görüştü.

Fas Kraliyet Divanından yapılan açıklamada, Kral 6. Muhammed'in, BAE Devlet Başkanı Bin Zayid ile başkent Rabat'ta bir araya geldiği belirtildi.

Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin ele alındığı aktarılan açıklamada, iki liderin ayrıca uluslararası sorunlar, özellikle de Körfez ve Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili görüş alışverişinde bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, Fas ile BAE arasındaki stratejik ilişkiler ve ortaklığa dikkati çekildi.