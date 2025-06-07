Fas Kralı 6. Muhammed'den Kurban Bayramı'nda 1.526 Mahkuma Af Kararı

Fas Kralı 6. Muhammed'den Kurban Bayramı'nda 1.526 Mahkuma Af Kararı
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Fas Adalet Bakanlığı, Kral 6. Muhammed'in Kurban Bayramı dolayısıyla 1.526 mahkumu affettiğini açıkladı. Af kararının, cezaevinde bulunan ve serbest durumdaki tutukluları kapsadığı belirtildi. Ayrıca, ideolojik yönelimlerini gözden geçiren 15 tutuklu da affa dahil edildi.

Fas Adalet Bakanlığı, Fas Kralı 6. Muhammed'in Kurban Bayramı münasebetiyle bin 526 mahkümu affettiğini duyurdu.

Bakanlık tarafından yayımlanan açıklamada, affa uğrayanların bir kısmının cezaevinde, bir kısmının ise serbest durumda olduğu belirtilerek, affın Krallığın farklı mahkemeleri tarafından hüküm verilen kişiler için geçerli olduğu ifade edildi.

Açıklamada affedilen bin 526 kişinin bin 305'inin cezaevinde bulunduğu kaydedildi.

Kral 6. Muhammed'in kararıyla, ulusal değerlere bağlılıklarını beyan eden ve ideolojik yönelimlerini gözden geçirerek aşırılık ve terörizmi reddettiklerini bildiren 15 tutuklu da affa dahil edildi.

Fas'ta her yıl dini bayramlar öncesinde geleneksel olarak af kararı alınabiliyor. Bu kararlar, Kral'ın anayasal yetkileri çerçevesinde, toplumsal barışı güçlendirmeyi ve yeniden topluma kazandırmayı amaçlıyor.

Kaynak: AA / Enes Yıldırım - Güncel
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