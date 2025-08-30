Fas'ın başkenti Rabat'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Fas'ın başkenti Rabat'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Türkiye'nin Rabat Büyükelçiliği resmi konutunda Büyükelçi Mustafa İlker Kılıç'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinliğe Azerbaycan ve Pakistan büyükelçileri, Fas Savunma Bakanlığı'ndan yetkililer, yabancı ülke askeri ataşeleri ve diplomatlar ile Fas'ta yaşayan Türk vatandaşları, iş insanları ile öğrenciler katıldı.

Resmi tören, saygı duruşu ve Türkiye ile Fas milli marşlarının okunmasıyla başladı.

Ardından kürsüye gelen Askeri Ataşe Deniz Albay Sinan Devrim Ural, İstiklal Savaşı'nın "Ya istiklal ya ölüm" kararlılığıyla yürütüldüğünü hatırlatarak 30 Ağustos Zaferi'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolu açtığını vurguladı.

Ural, askeri zaferlerin ekonomi, bilim, sanat ve uygarlık alanlarındaki başarılarla tamamlandığında kalıcı olduğuna işaret ederek, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgesel ve küresel barış ile istikrara katkı sunduğunu söyledi.

Ural, "Türkiye ve Fas gibi iki dost ve müttefik ülke arasındaki iş birliği düzeyinin yakın gelecekte önemli ölçüde artacağına inanıyorum." dedi.

Resmi tören kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türkiye'nin son yıllardaki savunma sanayii atılımlarını anlatan bir tanıtım videosu da izletildi; gösterim davetlilerden alkış aldı.

Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı okundu. Mesajda Türkiye'nin terörle mücadelesindeki kararlılık, savunma sanayiindeki başarılar, Gazze'deki katliamın kınanması ve bağımsız bir Filistin devletinin önemi vurgulandı; Türkiye'nin Filistinlilerin haklı mücadelesinin yanında olduğu ifade edildi.

"Türkiye, barış ve istikrar için yapıcı katkılar sunuyor"

Türkiye'nin Rabat Büyükelçisi Kılıç ise törende yaptığı konuşmada, 30 Ağustos'un sadece bir askeri zafer değil, Cumhuriyet'in kuruluşuna giden yolu açan tarihi bir dönüm noktası olduğunu vurgulayarak, "Kurtuluş Savaşı, Türk milletinin bağımsızlık ve egemenliği söz konusu olduğunda asla taviz vermediğinin; kararlılığının, dirayetinin, gücünün ve dayanıklılığının en büyük sembollerinden biridir." ifadelerini kullandı.

Kılıç, Türkiye'nin geçen yüzyılda her alanda güçlendiğini; dinamik ekonomisi ve demokrasisiyle barış ve istikrar için yapıcı katkılar sunduğunu ifade etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kahramanlığı ve etkinliğinin millet için daima gurur kaynağı olduğunu belirten Kılıç, milli savunma sanayiindeki ilerlemelerin bu gücü pekiştirdiğini kaydetti.

"İki bin yılı aşan tecrübesiyle Türk Silahlı Kuvvetleri, dost, kardeş ve müttefik ülkelerle bilgi ve tecrübelerini paylaşmaya devam etmektedir." diyen Kılıç, Fas Krallığı'nın silahlı kuvvetleriyle yürütülen yakın iş birliğinin önemine de değindi; konuşmasını şehit ve gazileri rahmetle anarak tamamladı.

Resepsiyonda Büyük Taarruz'a ve Türkiye'nin savunma sanayisindeki atılımlarına dair içeriklerin yer aldığı bir fotoğraf sergisi de yer aldı.

Alanda yerli ve milli savunma sanayii araçlarının maketleri de sergilendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın "Türkiye–Fas Gençlik Değişimi Programı" kapsamında Fas'ta bulunan gençler, Büyükelçi Kılıç'a hediye ve plaket takdim ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Konuklara program boyunca ikramlar sunuldu.

Büyükelçi Kılıç ile Askeri Ataşe Ural, davetlilerle tek tek ilgilenip sohbet etti; resepsiyonun başında karşıladıkları misafirlerin tebriklerini program sonunda da kabul etti.