Fas'ın Atlas Okyanusu açıklarında 56 düzensiz göçmen kurtarıldı

Fas'ın Atlas Okyanusu açıklarında bir botta bulunan 56 düzensiz göçmen kurtarıldı. Göçmenler, ilgili birimlere teslim edildi.

Fas'ın Atlas Okyanusu açıklarında 56 düzensiz göçmenin kurtarıldığı bildirildi.

Fas resmi haber ajansı MAP'a göre, Kraliyet Silahlı Kuvvetlerinin yazılı açıklamasında, Deniz Kuvvetleri'nin Atlas Okyanusu kıyısındaki Tarfaya bölgesine 32 kilometre uzakta bir botta bulunan 56 düzensiz göçmeni kurtardığı belirtildi.

Kurtarılan 56 düzensiz göçmenin 54'ünün Sahra Altı Afrika ülkeleri, 2'sinin Bangladeş vatandaşı olduğu kaydedilen açıklamada, düzensiz göçmenlerin ilk yardımın ardından gerekli işlemlerin başlatılması için ilgili birimlere teslim edildiği aktarıldı.

Her yıl binlerce düzensiz göçmen, daha iyi bir yaşam umuduyla Avrupa'ya ulaşmak için Afrika'dan Akdeniz'e açılıyor. Göçmenlerin bir kısmı Avrupa'ya ulaşmayı başarırken bir kısmı ise denizde can veriyor.

Fas, Avrupa kıyılarına yakın coğrafi konumu nedeniyle düzensiz göçmenlerin yoğun geçiş noktası olarak kullandığı bölgeler arasında yer alıyor.