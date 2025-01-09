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Faruk Kılıç'tan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

Faruk Kılıç'tan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı
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AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, tarafsız ve özverili çalışan gazetecilere teşekkür ederek, onların toplumun sesi olma görevini takdir etti.

AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kılıç, mesajında, halkın bilinçlenmesi adına tarafsızlık ilkesinden ayrılmadan objektif bir şekilde mesleğini icra eden tüm basın mensuplarına teşekkür etti.

Özgür ve tarafsız bir şekilde zaman ve mekan mefhumu gözetmeksizin fedakarca çalışan, emek harcayan tüm basın camiasının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ettiğini ifade eden Kılıç, kamuoyuna bilgi akışını sağlamak amacıyla günün her anında haber takip eden gazetecilerin çalışmalarının takdire şayan olduğunu belirtti.

Gazetecilerin bireylerin haber alma özgürlüğü ve bilinçlenmesinde öncü rol oynayan önemli bir görev üstlendiğini dile getiren Kılıç, "Özellikle halkın nabzı olmayı, toplumların sesi olmayı tercih eden gazetecilerimizin bu hassasiyeti ülkemizin kalkınması adına da önemli bir görevi yerine getirmiş olmaktadırlar." ifadesini kullandı.

Kılıç, ebediyete intikal etmiş tüm gazetecileri rahmetle andığını kaydetti.

Kaynak: AA / Beşir Şavur - Güncel
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