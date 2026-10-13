Faruk Acar, Ankara'nın başkent ilan edilişinin 103. yılını kutladı

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, Ankara'nın başkent oluşunun 103. yılını kutladı.

Acar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milli Mücadele'nin karargahı, Cumhuriyetimizin kalbi Ankara'mızın başkent ilan edilişinin 103. yıl dönümünü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA