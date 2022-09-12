Farklı ülkelerden balıkçılar, nükleer tesis yakınında avlanma deneyimi yaşadı

Rusya Federasyonu'nun nükleer enerji işbirliği içerisinde olduğu ülkelerin balıkçıları, Leningrad Nükleer Santrali'nin faaliyet gösterdiği Finlandiya Körfezi'nde, Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom tarafından organize edilen Uluslararası Balık Turnuvası'nda yarıştı. Hindistanlı balıkçıların birinci olduğu yarışmada, tutulan balıkların radyasyon oranının son derece uygun olduğu kayıtlara geçti.

Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali Akkuyu NGS'yi inşa eden Rosatom'un düzenlediği 2. Uluslararası Balıkçılık Turnuvası, Rusya'nın Leningrad bölgesinde, Finlandiya Körfezi'nde gerçekleştirildi. Turnuvaya, nükleer santral inşaatı konusunda Rosatom'un projelerinin gerçekleşeceği ülkeler ve Rusya'yı temsil eden toplam 26 sporcu katıldı. Rusya'nın en büyük nükleer santralinden biri olan Leningrad NGS sahasına yakın bir alanda gerçekleştirilen yarışmada Ermenistan, Macaristan, Mısır, Hindistan, Bangladeş, Kazakistan, Özbekistan, Güney Afrika ve ve Türkiye'den katılan balıkçılar, teknelerden spinning ile balık tutmak için kıyasıya mücadele verdi.

Ülkeler arasında uluslararası işbirliğini güçlendirmek, ayrıca yakındaki su göletlerinin flora ve faunası için nükleer santrallerin yakınlığının güvenliğini yerinde göstermek için tasarlanan turnuvada, hakemlik görevini Rus aktif sporcular, balıkçılık konusunda tüm Rus ve bölgesel yarışmalarda ödül kazanan kişiler ve bağımsız yabancı uzmanlar yaptı. Her ülkeden balıkçılar ikişer takım halinde katıldığı yarışma, sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki aşamada gerçekleştirildi. Yarışma çerçevesinde birçok balık değerlendirmeye alınırken, tutuklan balıklar tek tek sayılıp tartıldıktan sonra basın mensupları ve davetlilerin huzurunda radyasyon ölçümleri yapıldı. Balıklarda radyasyon miktarının oldukça düşük bir oran olan 0,11 mikrosievertsaat olduğu ve sağlık standartlarına son derece uygun olduğu kayıtlara geçildi.

"NÜKLEER SANTRALİN ÇEVREYE BİR ZARARINI GÖRMEDİM"

Turnuvaya Mersin'den katılan Türk balıkçılardan Levent Atalay, ilk kez böyle bir turnuvaya katıldığını belirterek, "Burada ilk kez böyle değişik ve yorucu bir tecrübe oldu ama zevkli bir gündü. Biz Silifke'den geldiğimiz için zaten bunlara yaşamaya hazırlanıyoruz. Çünkü Akkuyu'da nükleer santral yapıldığı için artık burası gibi bizde orada nükleer santralin yanında balıkçılık yapacağız yada tutulan balıkları yiyeceğiz. Onun için değişik bir tecrübe oldu. Burada gözlemlediğini en önemli konu çevreyle ilgili bir sıkıntıları yok. Beni nükleer santralin hiç kirletici yönünü görmedim. Buradaki nükleerin çevreye bir zararını görmedim" dedi.

"NÜKLEER SANTRALİN YANINDA BALIK TUTULABİLİYOR OLDUĞUNU GÖRDÜK"

Ahmet Taşçı ise balık tutma konusunda çok tecrübeli olmadığını dile getirerek, "Bir kaç kez defa balık tutmuştum ama buraya gelmekten mutlu oldum. Güzel bir tecrübe oldu. Burada balık turnuvasına geldik. Nükleer santralini gezdik. Sonuç olarak çok farklı bir ortam. Nükleer santralin yanında balık tutulabiliyor olduğunu gördük. Güzel bir ortamdı. Tabi burada güvenliğe çok önem veriyorlar. Özellikle nükleer santralde güvenlik konusunda çok hassaslar. Buradaki ekolojik dengeye zarar vermediğini de gözlemledik. Gayet olumlu bir gezi oldu" ifadelerini kullandı.

Etkinliğin sonunda düzenlenen gala gecesinde katılımcılara ödülleri verildi. Turnuva süresince, turnuva katılımcıları ayrıca Sosnovy Bor şehrinde bulunan Leningrad NGS sahasını ziyaret ederek, halen Rusya'nın elektrik üretimi konusunda en iyi 3 nükleer santrali arasında yer alan tesis hakkında detaylı bilgiler aldı.

(Koray Ünlü - İHA)