Eski futbolcu Emre Aşık'ın boşandığı eşi Yağmur Sarnıç ifade verdi

ESKİ milli takım futbolcusu Emre Aşık'ın avukatı Funda Sadıkahmet'i tehdit ettiği iddiasıyla, hakkında çıkarılan yakalama kararı kapsamında, bugün gözaltına alınan Yağmur Sarnıç, Bakırköy Adliyesi'nde ifade verdi. İki ayrı mahkemede Avukat Funda Sadıkahmet'e karşı 'Hakaret' ve 'Tehdit' suçlarından yargılanan Sarnıç, ifadesinde suçlamaları kabul etmediğini, iftiraya uğradığını ileri sürdü. Sarnıç, 'Resmi belgede sahtecilik' suçundan da savcılıkta ifade verdi.

Eski futbolcu Emre Aşık, 3 çocuğunun annesi Yağmur Sarnıç'a açtığı ve yaklaşık 2.5 yıl süren çekişmeli boşanma davasında, mahkeme geçtiğimiz yıl Eylül ayında boşanma kararı verdi. Mahkeme kararı istinafta henüz karara bağlanmadı. Emre Aşık'ın avukatı Funda Sadıkahmet, boşanma süreci devam ederken Yağmur Aşık'ın kendisini arayıp hakaret ve tehditlerde bulunduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. İki ayrı mahkemede yapılan yargılamalara katılmayan Sarnıç hakkında, yakalama kararı çıkartıldı. Sarnıç, bugün Küçükçekmece'de polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen Yağmur Sarnıç'ın biri kesinleşmiş hapis cezası olmak üzere, 7 farklı suçtan yakalama kararı olduğu ortaya çıktı.

"3 SANİYELİK GÖRÜŞMEDE TEHDİT VE HAKARET ETMEM MÜMKÜN DEĞİL"

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