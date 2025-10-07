Farah, 'Yarınım Yok' Şarkısıyla Müzikseverlerle Buluştu

Şarkıcı Farah, Dünya Müzik etiketiyle çıkan "Yarınım Yok" şarkısıyla müzikseverlerle buluştu.

Müzik hayatına ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan genç şarkıcı, yaşadığı zorlayıcı ruh hallerinin sonucunda eserin ortaya çıktığını belirterek, "Bu şarkıyla beraber bir daha şarkı yazarken daha dikkatli olmam gerektiğini düşünmeye başladım. Zira defalarca tekrarlanan o sözler kendini gerçekleştirme potansiyeline sahip." dedi.

Farah, şarkıya Candan Erçetin'in de dokunuş yaptığına işaret ederek, "Candan Erçetin hocamla da yollarımız kesişti ve vokal kaydıma onun eli değmiş oldu. Bu deneyim, bundan sonraki yolculuğum için bende kalıcı değişimlere ve farklı ufuklara kapı araladı diyebilirim." ifadelerini kullandı.

Şarkının temasından bahseden Farah, şunları kaydetti:

"Özgür olmak isteyip de cesaretini tozlu raflarda unutmuşlara adadım bu şarkıyı. Beni dinleyenlerin ve kendilerinde bir nebze olsun benzer duyguları bulanların da bu hali korkusuzca ortaya çıkarabilmelerine vesile olabilmeyi isterim. Hayal kırıklığını yaşamaya, sitem etmeye, bazen bir kabullenişin de sitemini çığırmaya, içimizdeki deliliği bağırmaya da ihtiyaç duyuyoruz. Hayal kırıklığının çığlığı bu şarkı ve yayınlanır yayınlanmaz Spotify Türkçe Rock listesine 10. sıradan, Spotify Türkçe Alternatif listesine 16. sıradan, Spotify Equal Türkiye listesine 28. sıradan giriş yaptı. Müzikseverlerde karşılığını bulacağını düşünüyorum."

"Müziklerin ve dillerin kesiştiği bu kavşakta kulağım ve sesim olgunlaştı"

Farah, Hatay'ın İskenderun ilçesinde doğduğunu ve orada büyüdüğünü dile getirerek, "Hatay, çok kültürlü, çok sesli, çok inançlı bir coğrafya. Müziklerin ve dillerin kesiştiği bu kavşakta kulağım ve sesim olgunlaştı. Üniversite için İstanbul'a gelene kadar orada yaşadım. Annem, anneannem, teyzelerim hep güzel sesleriyle şarkılar söylerdi, tüm zor yaşamlarına rağmen yüksek sesle Arapça ve Türkçe konuşup kıkırdar, dünyanın en keyifli kahkahalarını atarlardı bir aradayken. Tartışmalar da bir o kadar ateşli olurdu." diye konuştu.

Henüz 6 yaşındayken annesine oyuncak bir bağlama aldırttığını aktaran Farah, "Tellerine vura vura mırıldanırdım hiç bilmeden, kağıtlar dolusu çocuk aklımla yazdığım şarkı sözlerim vardı. Hala İskenderun'daki evde duruyorlar. Ortaokulda gitar çalarak şarkı söylemeye başladım ve şimdi karşınızdayım." dedi.

Genç şarkıcı, sahne adı olarak kullandığı "Farah" ismine dair ise şunları anlattı:

"Doğduğumda annem, saygı duyulan bir manevi insana gitmiş, ona ismimi danışmış. Bu bilge kişi bir kağıda benim için uğurlu olabilecek üç isim yazmış. Bunlardan biri Farah imiş. Annem, 'Ben Farah ismini kullanmak istiyorum.' dediğimde anlattı bunu ilk defa. İsmimi kendi yüreğinde Farah olarak koyduğunu itiraf etti. Bunu öğrenince Farah'ın hayatımda büyülü bir yeri olacağından emin oldum. Ön ismim Yeşim, müzisyenliğimin adı ise Farah oldu."

Şarkıları yazarken en çok isyan duygusundan beslendiğini söyleyen Farah, "Naif ve duygusal bir dünyayı da gizliyorum içeride. Aşk ve tutku benim yaşam benzinlerimden. Hayatı tutkuyla yaşamak, öfkeyi de sevgiyi de aşkı da umudu yahut umutsuzluğu da derin bir tutkuyla deneyimlemek beni hayatta tutan önemli bir doku. Elbette bu tutkulu isyankar kadın yapımın temelinde Anadolu'nun sıcak güneyinden kopup İstanbul'a gelmiş 18 yaşında hayatın çok başında, özgürlüğü ve kendi varoluş inşası için çok heyecanlı halimin kasvetli değişim hikayesi yatıyor." görüşünü paylaştı.