Farabi Hastanesi'nin Sosyal Medya Hesabı Çalındı
Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü, Farabi Hastanesi'nin sosyal medya hesabının çalındığını ve bu durumu düzeltene kadar paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiğini açıkladı.
Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü, Farabi Hastanesi'nin sosyal medya hesabının çalındığını belirtti.
KTÜ Rektörlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Üniversitemiz Farabi Hastanesi Facebook Sosyal Medya Hesabı çalınmış olup mevcut (olağanüstü) durum giderilinceye kadar yapılan paylaşımlara itibar etmeyiniz." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Güncel