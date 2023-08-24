Fanta Fest Antalya'da Sanatçılarla Devam Ediyor

Fanta Fest kapsamında Edis, Ceza ve Güneş'in konser verdiği Antalya'daki etkinlikte binlerce kişi bir araya geldi. Fanta Fest ayrıca depremden etkilenen öğrencilere burs desteği sağlayacak.

"Fanta Fest" kapsamında sanatçılar Edis, Ceza ve Güneş, Antalya'da konser verdi.

İlk olarak 2001'de düzenlenen ve 14 yıl kesintisiz devam eden Fanta Fest coşkusu, tüm hızıyla devam ediyor.

Geçen yıl 10 ilde binlerce müzikseverle buluşan Fanta Fest kapsamında bu sene Bursa, İzmir ve Denizli'nin ardından Antalya'da konser düzenlendi.

Müzik ve eğlenceyi Türkiye'nin dört bir yanına Edis, Ceza ve Güneş ile taşıyan Fanta Fest konseri, Antalya Stadyumu'nun yanında yoğun katılımla gerçekleşti.

Edis, Ceza ve Güneş, sevilen şarkılarını seslendirdi. Alanı dolduran binlerce kişi, sanatçılara eşlik etti. Sevenlerine teşekkür eden Edis, "Çok sıcak ama güzel bir gece." dedi. Güneş de "Bu sıcak hiç normal değil." ifadesini kullandı.

Ceza, şarkılarını seslendirirken Gazapizm de sahneye çıkıp eşlik ederek seyirciye sürpriz yaptı.

Fanta Fest, bu sene ayrıca Türk Eğitim Vakfı (TEV) iş birliğiyle depremden etkilenen 200 lise ve üniversite öğrencisine burs desteği sağlayacak.