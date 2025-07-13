Falezlerden Düşen 15 Yaşındaki Çocuk Yaralandı
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde arkadaşlarıyla falezlerde yürüyüş yaparken dengesini kaybedip kayalıklara düşen 15 yaşındaki E.A.Y, yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde falezlerden kayalıklara düşen 15 yaşındaki çocuk yaralandı.
Konyaaltı Sahili'nde arkadaşlarıyla falezlerdeki patika yoldan caddeye çıkmak isteyen E.A.Y, dengesini kaybederek kayalık alana düştü.
Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince kayalık bölgeden yola taşınan E.A.Y, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından ambulansın bulunduğu parka taşındı.
Yaralı çocuk, sağlık ekiplerince Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Kasım Sakallı - Güncel