Fahrettin Altun: Yeni medyayı güvenli hale getirmek lüks değil, mecburiyettirİLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, uluslararası araştırmaların dezenformasyona en çok maruz kalan ülkelerin başında Türkiye'yi işaret ettiğini belirterek, "Kişisel haklardan toplumsal düzene ve ulusal güvenliğe kadar...

Fahrettin Altun : Yeni medyayı güvenli hale getirmek lüks değil, mecburiyettir

İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, uluslararası araştırmaların dezenformasyona en çok maruz kalan ülkelerin başında Türkiye'yi işaret ettiğini belirterek, "Kişisel haklardan toplumsal düzene ve ulusal güvenliğe kadar geniş bir yelpazeye yansıyan boyutlarıyla yeni medyayı daha güvenli bir hale getirmek lüks değil, bir mecburiyettir" dedi.

Fahrettin Altun, 'Yeni Medya ve Dijital Terörizm Çalıştayı'nın açılışında konuştu. Dünya genelinde gerçekleştirilen siber saldırılara değinen Altun, "Nesnelerin interneti, hayatın birçok alanında kolaylıkları beraberinde getirirken; aynı zamanda siber saldırıların da hedefi oluyor. Mesela otonom sürüş ve 5G teknolojilerinin kullanıldığı akıllı araçlara yönelik siber saldırı girişimleri, son 3 yıl içinde yüzde 225 artış göstermiş durumda. Sadece 2021 yılında Türkiye'ye 84 bin 113 siber saldırı gerçekleştiği tespit edilmiş durumda. 2022 yılı için de 1 Temmuz itibarıyla bu sayı, 53 bin 202 olmuş. 2021 yılının Temmuz ayıyla kıyaslandığında yaklaşık yüzde 27'lik bir artıştan bahsediyoruz. Elbette devletimiz tüm bu saldırılara karşı tüm kurum, kuruluşlarıyla, bu tehdidin farkında olarak önlemlerini alıyor ve gerekli şekilde müdahale ediyor" diye konuştu.

Dünya üzerinde en fazla dezenformasyona maruz kalan ülkenin Türkiye olduğunun birçok araştırmada ortaya konduğunu aktaran Altun, "Dolayısıyla, kişisel haklardan toplumsal düzene ve ulusal güvenliğe kadar geniş bir yelpazeye yansıyan boyutlarıyla yeni medyayı daha güvenli bir hale getirmek bir lüks değil, bir mecburiyettir. Kamu otoritesinin buna kafa yorması, bununla alakalı regülasyonlar, düzenlemeler peşinde koşması şarttır. Bu anlamda devletin toplumuna karşı bir sorumluluğudur" dedi.

Görüntü dökümü:

- Fahrettin Altun'un konuşması

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Haber: Caner ÜNVER/ANKARA,