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Fahrettin Altun'dan Mevlüt Çavuşoğlu'na Başsağlığı Mesajı

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu'nun babası Osman Çavuşoğlu'nun vefatı dolayısıyla başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, babası vefat eden AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu'na başsağlığı diledi.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dışişleri eski Bakanımız ve AK Parti Antalya Milletvekili Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nun muhterem babası Osman Çavuşoğlu'nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, kıymetli Bakanımıza ve ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA / Fatih Gokbulut - Güncel
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