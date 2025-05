Fahrettin Altun'dan Diyanet İşleri Başkanlığı'na Teşekkür

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Hayatın birçok noktasında bilinçleri uyandıran, İslami perspektiften doğruyu ve yanlışı öğreten, daima iyiliği, güzelliği, yardımlaşmayı, şiddetten uzak durmayı ve daha birçok olumlu davranışı tavsiye eden hutbeler hazırladığı için Diyanet İşleri Başkanlığımıza teşekkür ediyor, sırtlamış olduğu bu ulvi ve önemli görevi başarıyla sürdürmelerini diliyorum." ifadelerini kullandı.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Diyanet İşleri Başkanlığının yasalarla belirlenmiş görevinin İslam dininin inanç, ibadet ve ahlak esaslarıyla ilgili işleri yürütmek, din konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmek olduğunu belirtti.

Başkanlığın en önemli ve gündelik hayata etki eden faaliyetlerinden birinin, ülkenin her köşesinde okunan cuma hutbelerini hazırlamak olduğunu vurgulayan Altun, şunları kaydetti:

"Hayatın her alanından Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de yer alan emirlerini ve Peygamber Efendimizin (s.a.s) sünnetini aktaran cuma hutbeleri, toplumumuzun bilinçlenmesinde, dinimizin gereklerinin tam ve eksiksiz olarak anlaşılmasında çok önemli bir role sahiptir. İdrak ettiğimiz son mübarek cuma namazında hazırlanan hutbe de öncelikle bu çerçevede değerlendirilmelidir. Dinlemesi cuma namazına giden her Müslümanın üzerine farz olan cuma hutbesinde bahsedilen hususlar, toplumumuzu ifsad eden hayasızlıklardan ve bunların İslam'da haram kılındığından çok net ve anlaşılır şekilde aktarılmış, Müslümanlar üzerinde önemli bir etki de uyandırmıştır. Böylesine önemli bir hususta ve her hafta hayatın birçok noktasında bilinçleri uyandıran, İslami perspektiften doğruyu ve yanlışı öğreten, daima iyiliği, güzelliği, yardımlaşmayı, şiddetten uzak durmayı ve daha birçok olumlu davranışı tavsiye eden hutbeler hazırladığı için Diyanet İşleri Başkanlığımıza teşekkür ediyor, sırtlamış olduğu bu ulvi ve önemli görevi başarıyla sürdürmelerini diliyorum."