"Külliye'de Ramazan" etkinliklerinde Fadıl Aydın konser verdi
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 'Külliye'de Ramazan' etkinlikleri kapsamında Fadıl Aydın, ramazanın maneviyatını yansıtan eserlerini seslendirdi. Konser, vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle takip edildi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Külliye'de Ramazan" etkinlikleri kapsamında sanatçı Fadıl Aydın konser verdi.
Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki konserde Aydın, "Hey Sevgili", "Aklımız Sende Kaldı" eserlerinin de yer aldığı ramazanın maneviyatını yansıtan şarkılarını seslendirdi.
Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konser, dinleyiciler tarafından beğeniyle takip edildi.
Kaynak: AA / Fatih Gokbulut