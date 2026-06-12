Otomotiv fabrikasında, otomobil işçilere çarptı: 1'i ağır 3 yaralı

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesindeki otomotiv fabrikasında otopark alanına götürülürken sürücüsünün kontrolünü kaybettiği elektrikli otomobilin, molada dinlenen işçilere çarpması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Başiskele'ye bağlı Sepetlipınar Mahallesi'nde bulunan, otomotiv fabrikasında meydana geldi. Fabrikada üretimi tamamlanarak banttan indirilen bir elektrikli otomobil, otopark alanına götürüldüğü sırada henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıktı. Otomobil, mola sırasında bankta oturup dinlenen işçilerin arasına daldı. Kazada, 1'i ağır 3 işçi yaralandı. Yaralılar, fabrikanın ambulanslarıyla çevredeki hastanelere kaldırıldı. 3 işçiden hayati tehlikesi bulunan Leman Yıldırım, Kocaeli Şehir Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalesinin ardından bugün İstanbul'daki bir özel hastaneye sevk edildi. Tedavileri tamamlanan diğer 2 yaralı ise bugün taburcu edildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı