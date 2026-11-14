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FAA, iletişim sorunu nedeniyle ABD'de tüm havalimanlarında uçuşları durdurdu

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FAA, hava trafik kontrol merkezlerini etkileyen iletişim sorunu nedeniyle ABD genelindeki tüm havalimanlarında uçuşları durdurdu. Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, FAA teknisyenlerinin sorunu araştırdığını ve gelişmeler oldukça kamuoyunun bilgilendirileceğini açıkladı.

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), hava trafik kontrol merkezlerini etkileyen bir iletişim sorunu nedeniyle ABD genelindeki tüm havalimanlarında uçuşları durdurma kararı aldı.

ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Duffy, "FAA, tüm Hava Trafik Kontrol Merkezlerini etkileyen bir iletişim sorununun ardından ABD genelindeki tüm havalimanlarında uçuşları durdurma kararı aldı." ifadesini kullandı.

FAA teknisyenlerinin sorunu araştırdığını belirten Duffy, gelişmeler oldukça kamuoyunu bilgilendireceklerini kaydetti.

Kaynak: AA
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