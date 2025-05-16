FAA'dan Colorado'daki Hava Trafik Kontrol Tesisine İlişkin Açıklama

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), ülkenin batı bölgesindeki uçuşları yöneten Colorado'daki hava trafik kontrol tesisinde 90 saniyelik iletişim kesintisi yaşandığını açıkladı.

The New York Times'ın haberine göre, FAA söz konusu iletişim kesintisine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Colorado'daki hava trafik kontrol tesisindeki görevlilerin, 13.50 sularında iki vericinin devre dışı kalması nedeniyle bazı pilotlarla 90 saniye boyunca irtibatı kaybettiği kaydedildi.

Uçuşlarda herhangi bir aksaklık yaşanmadığı vurgulanan açıklamada, kontrolörlerin pilotlara talimat vermek için başka frekans kullandığı belirtildi.

New Jersey eyaletindeki Newark Liberty Uluslararası Havalimanı'nda da 6 Mayıs'ta bazı hava trafik kontrolörlerinin "arızalardan dolayı yaşadıkları travma nedeniyle" izne ayrılması, uçuşların aksamasına, bazılarının da iptal edilmesine neden olmuştu.

Uçuş trafiğini takip eden FlightAware'in verilerine göre 300'den fazla uçuş ertelenmiş, 150'den fazla uçuş ise iptal edilmişti.