Ezine'de Müstehcen Paylaşımlar Yapan Şüpheli Tutuklandı

Ezine'de Müstehcen Paylaşımlar Yapan Şüpheli Tutuklandı
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Çanakkale'nin Ezine ilçesinde sosyal medya platformunda müstehcen söylemlerde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan inşaat işçisi Mehmet Y. tutuklandı. Olay, il emniyet müdürlüğü ekiplerinin genel ahlaka aykırı davranışları tespit etmesi üzerine gelişti.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde sosyal medya platformu müstehcen söylemlerde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformundaki bir hesaptan yapılan paylaşımda müstehcen söylemler yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, genel ahlaka aykırı davranışları ve müstehcen söylemleri bulunduğu tespit edilen inşaat işçisi Mehmet Y'yi (56) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel
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