Ezine'de Müstehcen Paylaşım Yapan Adam Gözaltına Alındı

Ezine'de Müstehcen Paylaşım Yapan Adam Gözaltına Alındı
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Çanakkale'nin Ezine ilçesinde sosyal medya üzerinden genel ahlaka aykırı müstehcen söylemlerde bulunan Mehmet Y. gözaltına alındı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, 56 yaşındaki inşaat işçisini yakaladı.

ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde sosyal medya üzerinden genel ahlaka aykırı müstehcen söylemlerde bulunana Mehmet Y. (56) polis tarafından gözaltına alındı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformu Instagram'da 'oyku_owl' isimli hesapta yapılan paylaşımı ihbar kabul ederek, harekete geçti. Paylaşılan videoda Mehmet Y.'nin genel ahlaka aykırı müstehcen söylemlerde bulunduğu görüldü. İnşaat işçisi olan Mehmet Y., polis ekipleri tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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